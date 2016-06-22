​Равнение на ветеранов

Открывая праздник спорта, заместитель акима области Марат Токжанов отметил, что общеизвестное правило «в здоровом теле – здоровый дух» сегодня наполнено конкретным содержанием. Значимые перемены происходят в первую очередь в сознании людей. Меняется отношение к здоровью, в молодежной среде престижно быть подтянутым, сохранять хорошую физическую форму. И в этом – немалая заслуга ветеранов, своим примером доказывающих: успешным может быть только здоровый человек.

В упорной и азартной борьбе проходили соревнования по 13 видам спорта. Наибольшее число болельщиков собрали состязания по футболу, волейболу, борьбе и шахматам. Первое место заняла команда Уральска, на втором – Бурлинский, на третьем – Жангалинский район.

На церемонии награждения отмечалось, что для выполнения поставленной Президентом задачи – довести число казахстанцев, активно занимающихся спортом, до 30% – в области есть все условия. И в городе, и в глубинке совершенствуется материально-техническая база спортивных учреждений. Строятся физкультурно-оздоровительные комплексы и многофункциональные площадки, которые сродни мини-стадионам. Активное участие в пропаганде здорового образа жизни принимает старшее поколение.