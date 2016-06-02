Равнение на юг

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Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Рабочая поездка в регион началась с посещения свободной индустриальной зоны «Оңтүстік», строительство инфраструктуры которой велось за счет государства. Объем частных инвестиций в СЭЗ составил более 27,8 млрд тенге. Рабочие места на заводах и фабриках получили свыше 2 тыс. человек. Сейчас здесь работают 10 предприятий, еще 13 строятся.

Министр также посетил индустриальные зоны «Тассай» и «Бадам», созданные в Шымкенте и Ордабасынском районе. Промышленные площадки, полностью обеспеченные необходимой инфраструктурой, являются сегодня одним из инструментов реализации государственной программы индустриализации страны. И южане как первопроходцы преуспели в этом деле. Первой индустриальной зоной в Казах­стане стала «Оңтүстік». С 2010 года расположенные здесь предприятия произвели продукции на 65,7 млрд тенге.

В индустриальных зонах «Тассай» и «Бадам» планируется реализация 26 проектов с созданием более 3 000 рабочих мест. В текущем году откроют 9 производств, на которых будет трудоустроено 419 человек. Новые рабочие места появятся благодаря вложениям инвесторов. В индустриальной зоне «Тассай» в нынешнем году завершится строительство фармацевтического завода совместно с россиянами, а также заводов по производству светодиодных светильников, ортопедических изделий, глянцевых панелей МДФ для мебельной индустрии. В целом же по области сейчас в работе 18 инвестиционных проектов, расположенных в ИЗ, общая стоимость которых составляет 12,4 млрд тенге.

Министр побывал в ТОО «Рахат-Шымкент», работа которого стала возможна благодаря вложениям корейской ТНК Lotte. Здесь применены современные европейские технологии. Ознакомившись с работой кондитерской фабрики, А. Исекешев подчеркнул, что внедрение современных производственных мощностей на предприятии позволит выпускать новую конкурентоспособную продукцию в рамках ВТО, а также удовлетворить потребность населения страны в качественных кондитерских изделиях.

Министр также ознакомился с деятельностью сектора обслуживания инвесторов ЦОПа. С начала года сюда поступило 26 обращений бизнесменов. Большая часть касалась процедур по заключению инвестиционных контрактов и получению информации, касающейся предоставления преференций.

Министр по инвестициям и развитию в завершение поездки провел рабочее совещание, на котором были обсуждены вопросы реализации программ индустриализации и «Нұрлы жол», развития туризма, геологии и авиации. В своем выступлении А. Исекешев отметил, что сегодня Южно-Казахстанская область находится в числе лидеров среди регионов страны по приросту промышленного производства. За 6 лет в рамках Карты индустриализации в ЮКО реализовано 164 проекта на сумму 223 млрд тенге, создано 13 тыс. постоянных рабочих мест. Подобной работы на местах Правительство страны ждет и в других регионах.

– Южно-Казахстанский регион является лидером в области индустриально-инновационного развития, – сказал Асет Исекешев. – Область активно развивается. В нынешних непростых условиях нам необходима скоординированная, слаженная совместная работа. Важно на постоянном контроле держать текущую ситуацию на предприятиях для принятия своевременных мер, способствующих росту промышленного производства и обеспечивающих занятость.

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