​Равнение на знамя

За два года в области сложилась устойчивая тенденция снижения количества всех видов преступлений, параллельно повысились показатели их раскрывае­мости. В целом она составила 66%, по тяжким – 87% и особо тяжким – 97%. Кроме того, раскрыто 573 преступления из категории «прошлых лет». Задержаны 108 уголовных преступников, находившихся в розыске. Российским коллегам переданы 26 объявленных ими в розыск уголовников, в Казахстан в рамках приграничного сотрудничества направлены 10 граж­дан, скрывавшихся от ответственности на территории РФ.

Самый заметный для населения результат – сокращение количества преступлений в общественных местах, на улицах, несовершеннолетними и в состоянии опьянения. На 11% меньше случилось дорожно-транспортных происшествий, меньше людей пострадали в них. Поэтому, выступая на прошедшем в Петропавловске совещании по итогам оперативно-служебной деятельности подразделений ДВД СКО за минувший год и приоритетных задачах в наступившем году, заместитель министра МВД генерал-майор Ерлан Тургумбаев назвал полицейских области в чис­ле лидеров.

Успешные показатели отнюдь не случайны, как явствует из озвученной начальником ДВД генерал-майором Бериком Биляловым информации. И он, и выступившие вслед за ним руководители МПС, ДЧС и ДУИС отметили, что эффективность деятельности возглавляемых ими служб во многом обеспечило внимательное отношение со стороны акима СКО Ерика Султанова. Так, в СКО местная полицейская служба первой в стране получила соответствующие ее предназначению помещения, подразделения обеспечены транспортом, современными техническими средствами.

И этот процесс, заверил с трибуны аким, будет продолжаться, более того, скоро полицейские получат общежитие, многоквартирный жилой дом. Тут же глава региона вручил почетные грамоты и ценные подарки подразделениям ОВД, признанным лучшими по итогам прошлого года. Главный подарок – автомобиль «Нива» – достался управлению по борьбе с организованной преступностью ДВД.

И все же ключевым событием этого дня следует считать вручение Ерланом Тургумбаевым депар­таменту внутренних дел СКО знамени. Символ честного и достойного служения в органах правопорядка станет главным атрибутом в патриотическом воспитании личного состава.