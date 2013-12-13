Равнение на знамя!

[caption id="attachment_16659" align="alignleft" width="300"] фото Юрия БЕККЕРА[/caption]

В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета национальной безопасности республики Нуртай Абыкаев, директор Пограничной службы генерал-лейтенант Нурлан Джуламанов, аким Алматинской области Ансар Мусаханов.

Этому важному событию предшествовало другое не менее знаменательное торжество. Председатель КНБ вручил боевые знамена руководителям региональных управлений «Шы?ыс», «Оңтүстік», «Солтүстік» и «Батыс».

На плацу выстроен личный состав пограничных подразделений. Перед строем зачитываются грамоты Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Нурсултана Назарбаева о вручении боевых знамен четырем регио­нальным управлениям.

– Казахстанские пограничники с чес­тью несут нелегкую службу, зорко охраняют рубежи нашей Родины, – сказал Нуртай Абыкаев после вручения боевых знамен. – Сегодня вы обрели главную реликвию, олицетворяющую честь, доблесть и славу воинов. Именно под этими боевыми знаменами солдаты и офицеры берегут независимость и территориальную целостность своей страны, охраняют труд соотечественников, их покой и безопас­ность. Под этими знаменами, если потребует Отечество, они будут, не жалея своей жизни, защищать родную землю.

Затем также в торжественной обстановке состоялось открытие новой заставы «Жамбыл», расположенной на границе с Кыргызской Республикой. Председатель КНБ вручил символический ключ начальнику заставы, а пограничникам, к их большой радости, – ключи от новых квартир.

Застава представляет собой военный городок со всей необходимой инфраструктурой. Здесь созданы условия как для несения боевой службы, так и для отдыха военнослужащих – уютная просторная казарма, общежитие, спортзал, другие социальные объек­ты. Построены помещение для кинологической службы, склады, конюшни. Знакомство с заставой завершилось осмотром новой автомобильной и специальной техники, приобретенной недавно для пограничников.

В нынешнем году введены в эксплуа­тацию 16 погранзастав. До конца года планируется сдать еще ряд подобных объек­тов.

Вадим Махин, Алматинская область