Цель акции – подготовить детей к школе, оказать социальную поддержку семьям, предупредить неявку по социальным причинам, говорилось на пресс-конференции, которая состоялась в управлении образования с участием Алмы Бектуровой – первого заместителя председателя филиала партии «Нур Отан» Казыбекбийского района, Карлыгаш Оспановой – начальника отдела развития человеческого капитала РПП, а также спонсоров. Только в день открытия общереспубликанского благотворительного движения 17 учащихся получили школьные канцелярские принадлежности, ранцы, спортивные костюмы.

А ныне в районах и городах подведены итоги первой декады. Как сообщили в областном управлении образования, материальная помощь на сумму более 11,5 млн тенге оказана 1 972 учащимся. Детям вручили письменные принадлежности, одежду, школьную форму.

Активное участие в акции принимают все районные, городские отделы образования, НПО, общественные фонды, предприятия, меценаты. Замечательно, что молодежный ресурсный центр управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области обеспечил школьной одеждой и теплыми куртками 17 детей из малообес­печенных и многодетных семей, с ограниченными физическими возможностями.

Закуп формы, курток, канцтоваров для 44 детей из различных социальных категорий проводят сейчас Евразийский банк и представители сети сотовой связи «Билайн». Палата предпринимателей Карагандинской области, областные ассоциация деловых женщин и комиссия по делам женщин приняли заявки от 40 детей, нуждающихся в материальной помощи. Идет привлечение спонсоров.

К акции палатой предпринимателей приурочены еженедельные ярмарки по приобретению формы и школьных товаров отечественных производителей. А в сельских населенных пунктах организованы регулярные выезды специальных автолавок с привлечением предпринимателей для реализации школьных товаров по сниженным ценам. Акция продлится до 30 сентября. По традиции ее закрытие будет сопровождаться чествованием меценатов и спонсоров, принявших активное участие в благотворительности.