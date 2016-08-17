Равнодушных нет

Статьи
663
Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
Цель акции – подготовить детей к школе, оказать социальную поддержку семьям, предупредить неявку по социальным причинам, говорилось на пресс-конференции, которая состоялась в управлении образования с участием Алмы Бектуровой – первого заместителя председателя филиала партии «Нур Отан» Казыбекбийского района, Карлыгаш Оспановой – начальника отдела развития человеческого капитала РПП, а также спонсоров. Только в день открытия общереспубликанского благотворительного движения 17 учащихся получили школьные канцелярские принадлежности, ранцы, спортивные костюмы.

А ныне в районах и городах подведены итоги первой декады. Как сообщили в областном управлении образования, материальная помощь на сумму более 11,5 млн тенге оказана 1 972 учащимся. Детям вручили письменные принадлежности, одежду, школьную форму.

Активное участие в акции принимают все районные, городские отделы образования, НПО, общественные фонды, предприятия, меценаты. Замечательно, что молодежный ресурсный центр управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области обеспечил школьной одеждой и теплыми куртками 17 детей из малообес­печенных и многодетных семей, с ограниченными физическими возможностями.

Закуп формы, курток, канцтоваров для 44 детей из различных социальных категорий проводят сейчас Евразийский банк и представители сети сотовой связи «Билайн». Палата предпринимателей Карагандинской области, областные ассоциация деловых женщин и комиссия по делам женщин приняли заявки от 40 детей, нуждающихся в материальной помощи. Идет привлечение спонсоров.

К акции палатой предпринимателей приурочены еженедельные ярмарки по приобретению формы и школьных товаров отечественных производителей. А в сельских населенных пунктах организованы регулярные выезды специальных автолавок с привлечением предпринимателей для реализации школьных товаров по сниженным ценам. Акция продлится до 30 сентября. По традиции ее закрытие будет сопровождаться чествованием меценатов и спонсоров, принявших активное участие в благотворительности.



Популярное

Все
Профессионал, с которым повезло работать
Бессмертный подвиг девушки-снайпера
Человек-легенда
«Ұлы дала жорығы»: 80-летию Великой Победы посвящается
Стартовал первый в республике лесоклиматический проект
Страховая медицина: вопросы без ответов
Посадили деревья в честь ветеранов
Освоен выпуск футеровки для ГОКов
В гостях у стражей неба
Героям-казахстанцам посвящается
«Сырые» кадры аграрной отрасли не нужны
Реформы – ответ на запросы общества
«Келінжан» в новом сезоне
На учебу – в Малайзию
Он защищал блокадный Ленинград
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов
9 Мая
Пехотинцы из Казахстана обороняли Сталинград
Личная и национальная память
Спектр важнейших услуг
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Будет ли в столице новый сквер?
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Фестиваль тюльпанов провели в ЗКО
Социальный автокараван проехал по селам
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
Победившая в международном конкурсе солистка ансамбля «Гүлдер» поедет на обучение в США
В Астане готовятся к военному параду
Президент наградил ветерана дипломатической службы
Первый в Центральной Азии центр креативных технологий откроется в Астане
Бизнес Сингапура инвестирует крупные и эксклюзивные проекты
Они сражались за Родину
В Казахстане повысят налог на прибыль для банков
Международная автовыставка начала свою работу в столице
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
К исследованию озера Балхаш подключится Франция
Свыше 10 миллиардов тенге направят на развитие животноводства в СКО
Мангистау делает ставку на автотуризм
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В каких районах Астаны появятся новые школы
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?

Читайте также

На страже независимости, мира и территориальной целостности…
Учебное заведение с особым статусом
Профессионал, с которым повезло работать
40 педагогов НВТП получили награды в преддверии 7 мая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]