Равноправно участвовать в решении глобальных задач 786 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

фото КазНУ

Об этом говорили участники международного «круглого стола» «Новый прорыв во внешней политике: Республика Казахстан непостоянный член Совета Безопасности ООН». Его организатор – КазНУ им. Аль-Фараби – пригласил к разговору представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, международных и неправительственных организаций, а также академического сообщества и СМИ.



Заместитель главы представительства МИД РК в Алматы Рымтай Карибжанов подчеркнул, что избрание непостоянным членом СБ ООН стало для нас крупным достижением, имеющим долгосрочное историческое и политико-дипломатическое значение. Директор департамента общественной информации ООН в Казахстане Властимил Самек в свою очередь добавил, что «внешнеполитические усилия и инициативы страны направлены на укрепление мира, коллективной безопасности и стабильности».



Отмечая преимущества членства Казахстана в Совете Безопасности ООН, директор Института безопасности и сотрудничества профессор Куралай Байзакова подчеркнула очевидную выгоду. Во-первых, это возможность равноправно участвовать в решении глобальных политических задач с соблюдением национальных интересов, привлекать международное сообщество к проблемам нашего региона. Кроме того, членство в Совбезе, добавила она, предоставляет доступ к важной международной информации.

Проректор по социальному развитию вуза профессор Шолпан Джаманбалаева считает, что КазНУ в качестве Глобального хаба ООН – United Nation Academic Impact способствует вовлечению отечественных ученых в реализацию миротворческой миссии ООН, а также консолидации с мировым академическим сообществом. Такая совместная деятельность с мировой наукой создает необходимые условия для продвижения важнейших ценностей мирного и устойчивого развития. Дальнейшая международная инновационная деятельность казахстанского вуза в качестве хаба ООН позволит активнее использовать потенциал научного и академического сообщества Казахстана в решении глобальных вопросов.



Представители дипломатического корпуса, международных и неправительственных организаций и академического сообщества выразили уверенность в том, что Казахстан будет эффективно использовать свой уникальный опыт как активного участника международных отношений для решения неотложных проблем в повестке Совета Безо­пасности ООН. В первую очередь это вопросы продовольственной, водной, энергетической и ядерной безопасности.



Такие же встречи, но уже с участием студенчества, прошли и на факультетах КазНУ. Так, профессорско-преподавательский коллектив и студенты факультета географии и природопользования и кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию говорили о том, что членство Казахстана в СБ ООН – это яркое свидетельство признания авторитета нашей страны на международной арене. Декан факультета профессор Виталий Сальников считает, что избрание Казахстана является закономерным признанием активности нашей страны во главе с Лидером нации – Президентом Нурсултаном Назарбаевым в решении Глобальной повестки дня и достижении 17 целей устойчивого развития ООН, принятых в 2015 году.



Преподаватели рассказывали студентам об истории сотрудничества Казахстана и ООН, истории самой Организации. Речь шла и о структуре Совбеза, который состоит из 15 государств – членов Организации. Еще 10 непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на 2 года. Таким членом избран Казахстан, который нацелен внести достойный вклад в реализацию глобальных целей и стратегических планов ООН. К своим обязанностям страна приступит с началом 2017 года.

