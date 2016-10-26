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​Равноправный партнер мирового сообщества
Гуляим ТУЛЕШЕВА

К процветанию – через здоровье

Особое значение в этих условиях приобретали инициативы социальной направленности. Тот факт, что 1 января Президент Нурсултан Назарбаев своим Указом объявил 2002-й Годом здоровья, стал свидетельством отношения государства к здоровью народа как высшему национальному приоритету. Выступая на II съезде врачей и провизоров в Астане, Глава государства подчеркнул, что будущее страны во многом зависит от здоровья наших граждан, от того, насколько плодотворно они смогут трудиться, какое оставят после себя потомство.

– Мы должны сохранить независимость страны, сохраниться как народ, сберечь свою многонациональную культуру, приумножить экономический потенциал республики, – отметил Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с медицинским сообществом.

Не секрет, что к концу прошлого века ситуация в здравоохранении, мягко говоря, особого оптимизма не вызывала. Сфера серьезно «буксовала» в плане своевременного и качественного оказания медпомощи. Причины этого в значительной степени крылись в сложностях перехода медицины к рыночным отношениям, в кризисных условиях экономики, в нехватке финансовых средств. Как результат – сокращение медперсонала, коечного фонда, закрытие ряда лечебно-профилактических учреждений в 90-х не замедлили дать о себе знать уже в 2000-х снижением средней продолжительности жизни, ростом младенческой и материнской смертности, заболеваемости туберкулезом и другими недугами.

А потому с Годом здоровья у жителей страны были связаны большие ожидания. Впервые в стране были проведены массовые медицинские осмотры, в том числе школьников, сельчан, военнослужащих. Построе­ны 88 объектов здравоохранения, среди них областные больницы в Атырау и Кызылорде. Отремонтированы и обеспечены новейшим оборудованием сельские медучреждения, улучшилось лекарственное обеспечение. В 2002 году общий охват вакцинацией достиг 97%. Это поз­волило снизить до единичных случаев заболеваемость детей столбняком, дифтерией, кок­люшем, кроме того, ВОЗ сертифицировала Казахстан как страну, свободную от полиомиелита. В целом в 2002 году на развитие медицины были предусмотрены ассигнования в размере 12 млрд 31 млн тенге (для сравнения: в 2001-м – 8 млрд 174 млн тенге, в 2000-м – 5 млрд 765 млн тенге).

Кроме того, уже к концу года существенно улучшилось социальное самочувствие казах­станцев в результате повышения пенсий, заработной платы госслужащим, учителям, врачам, военнослужащим.


Истоки национального возрождения

Социальные приоритеты страны были четко обозначены и в главном политическом документе года – 29 апреля Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам с очередным Посланием, которое имело ряд принципиальных отличий от предыдущих. В нарушение прежних традиций прозвучало оно в ходе процесса бюджетного планирования, чтобы при разработке финансового документа учесть поставленные задачи и определить приоритеты на предстоящий год. И если раньше каждый год был сосредоточен на какой-либо сфере или направлении деятельности, то теперь Президент предложил перейти к определению приоритета на три года. Предстоящие 2003–2005 годы были объявлены годами поддержки аула, соответственно, проблемы села выдвигались на первый план. Сельская доминанта в главной речи года объяснялась и тем, что наличие в стране крепкого аграрного сектора имело бы мультипликативный эффект для экономики страны, способствуя росту сопутствующих производств – минеральных удобрений, сельхозмашиностроения, легкой и пищевой промышленности.

Исходя из того, что меры, способы и средства решения назревших проблем нуждаются в систематизации, Президент поставил перед Правительством задачу в кратчайшие сроки разработать трехлетнюю программу развития агропромышленного комплекса Казахстана. Центральным стратегическим пунктом действий власти должна была стать реформа земельных отношений, а вопрос частной собственности на землю стал стержневым в экономическом разделе президентского Послания.

В этом же году продолжаются работы по структурному преобразованию экономики, разрабатывается программа индустриализации, при этом Глава государства поручил Правительству уделить особое внимание развитию базовых отраслей – металлургической, нефтегазовой – как основных источников пополнения бюджета. Продолжается реализация масштабных проектов на Тенгизе и Карачаганаке. Тогда же указом Президента была образована Национальная компания «КазМунайГаз» с целью повышения эффективности корпоративного управления и централизованного конт­роля над рациональным освое­нием нефтегазовых ресурсов республики.

Одним из индикаторов успешного реформирования экономики становится малый и средний бизнес. Государство предлагает различные механизмы поддержки МСБ, в том числе создание региональных бизнес-инкубаторов. В январе на республиканском совещании акимов всех уровней, прошедшем в Астане, Нурсултан Назарбаев делает акцент на необходимости более глубокой переработки сырья, увеличении добавочной стоимости, развитии инфраструктуры, транспортной и коммуникационной отраслей, финансового сектора, машиностроения, пищевой промышленности. Целый комплекс актуальных для государства задач социально-экономического блока Глава государства поставил перед сформированным накануне новым составом Правительства страны под руководством Премьер-Министра Имангали Тасмагамбетова.

Тем временем продолжает развиваться и крепнуть молодая столица Астана. Указ Президента РК об открытии свободной экономической зоны «Астана – новый город», принятый в начале года, сделал ее инвестиционно более привлекательной. Возводятся президентская резиденция «Акорда», здания Парламента и Правительства. В августе презентуют один из главных символов столицы – «Байтерек», который отныне становится самым популярным туристическим местом Астаны и символом города. А развитие системы ипотечного кредитования дало серьезный толчок бурному жилищному строительству в столице.


Ключ к укреплению безопасности

2002 год прошел под знаком активной внешнеполитичес­кой деятельности. В плотном календаре – два крупных саммита в Алматы: глав государств – участников организации ЦАС и глав государств СНГ. Президенты четырех республик – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбеки­стана – подписывают договор об учреждении организации «Центрально-Азиатское сотрудничество», Казахстан и Россия – протокол Соглашения о разграничении северной части Каспия. А с Узбекистаном был подписан договор об отдельных участках казахстанско-узбекской государственной границы.

Ряд принципиальных положений внешней политики Глава государства высказал в своем Послании. Казахстан, как подчеркнул Президент, – одно из немногих государств на постсоветском пространстве, сумевших выстроить хорошие стабильные взаимоотношения со всеми странами без ущерба своим стратегическим интересам. И такая многосторонняя прагматичная политика, соответствующая геополитическому расположению и экономическому потенциалу Казахстана, будет проводиться и впредь. Именно в ней – ключ к укреплению национальной безопасности.

– Основной итог наших дел за эти годы заключается в том, что наша республика состоя­лась как самостоятельное и самодостаточное государство, как равноправный партнер мирового сообщества. Мы провели энергичные, жесткие, но давшие значительные результаты целевые экономические реформы. О многом говорит и тот факт, что Казахстан признан как Европейским союзом, так и США страной с рыночной экономикой, – сказал Президент.

В октябре 2002-го состоялся и первый визит в нашу страну Генсека ООН Кофи Аннана. Во время встречи с представителями Ассамблеи народа Казахстана он высказал мнение, что республика может служить примером государства, в котором мирно сосуществуют различные нации, где «в многообразии видят благословение, а не бич».

Широкую международную поддержку нашла инициатива Казахстана о проведении первого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, состоявшегося в Алматы. Эту встречу на высшем уровне и ее итоги можно отнести к числу главных событий года. На саммите удалось снизить градус многих проблем континента и принять меры по борьбе с международным терроризмом.

Весной 2002-го в Алматы прошел I Евразийский медиа-форум, который открыли Президент Казахстана Нурсултан­ Назарбаев, Президент Ирана Мохаммад Хатами и генеральный секретарь Меж­дународной конфедерации журналистов Эйдан Уайт. Новая дискуссионная площадка стала традиционной для свободного и открытого диа­лога политиков, журналис­тов и экспертов.

…Таким вошел в историю современного Казахстана 2002 год. Этап возмужания и зрелости государства, становления казахстанского гражданского общества. Как подчеркнул Президент в главной политичес­кой речи года, и политическая система, и вопросы прав и свобод граждан требуют непрерывной доработки в соответствии с уровнем экономического и социально-культурного развития.

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