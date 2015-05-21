Равноправный партнер врача Свежий выпуск Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

Об этом говорили специалисты сестринской службы, собравшиеся на III съезд, посвященный Международному дню медицинской сестры. В его работе приняли участие более 700 делегатов и гостей со всех регионов страны. На встречу прибыли коллеги из Финляндии, Литвы, России, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана.

Вице-министр здравоохранения и социального развития Казахстана Алексей Цой подчеркнул, что специалисты сестринской службы, а их в системе здравоохранения работает более 154 тыс. человек, из них 39% – на селе, – ценный ресурс в деле укрепления и сохранения здоровья населения. Министерством здравоохранения и социального развития РК разработан Комплексный план развития сестринского дела до 2020 года. Его реализация позволит внедрить новую модель сестринского дела, ориентированную на международный уровень, обеспечить независимую роль медсестры в качестве равноправного партнера врача.

О реализации Государственной программы развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» на 2011–2015 годы и развитии сестринского дела рассказала начальник управления медицинского образования и науки департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения и социального развития РК Улмира Нуралиева. Она отметила, что дальнейшая реализация комплексного плана развития сестринского дела даст возможность говорить о медицинской сестре новой формации. В прошлом году проведено около 8 000 скрининговых исследований, открыто 4 000 республиканских школ здоровья, в стране действуют 80 молодежных центров здоровья. У. Нуралиева сообщила, что благодаря всей этой работе рождаемость увеличилась на 3%, на 14% снизилась смертность, а материнская – уменьшилась в два раза.

– Неоценима роль среднего медицинского персонала, особенно в сельской медицине, где к медсестре относятся с большой любовью и уважением, – сказала известный врач, заслуженный деятель Казахстана, профессор Нина Каюпова. – Новые времена требуют новых, нестандартных решений. Принцип государственно-частного парт­нерства диктует необходимость того, чтобы и частные медицинские колледжи отвечали требованиям, предъявляемым к государственным учреждениям. А на уровне международного партнерства мы можем решать свои проблемы с учетом национальных особенностей и интересов.

Ректор Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова Айкан Аканов заметил, что сегодня система здравоохранения вплотную подходит к решающему этапу реформ – реструктуризации. Это формирование нового рынка труда, мотивация и новые стимулы в работе первичной медико-санитарной помощи, введение профессиональных менеджеров для создания рынка медицинских услуг, качественное преобразование огромного пласта всей системы здравоохранения.

Известный врач, экс-директор Республиканского медицинского колледжа Талапкали Измухамбетов считает, что медицинские сестры должны получать высшее образование и трудиться в четырех ипостасях: менеджера, руководителя сестринского дела, преподавателя и исследователя и сестры самостоятельного приема.

Состоялась церемония вручения наград ветеранам отрасли и лучшим практическим медицинским работникам среднего звена.



