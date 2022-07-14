Равны в правах и возможностях

Повысить статус педагога и расширить доступ к образовательным услугам – это первоочередные задачи сферы образования сегодня.

Никаких подписок

Усилия Министерства просвещения направлены на заботу о педагогах: учителей освобождают от несвойственных им функций, повышают их статус и уровень материального поощрения. Так, по словам заместителя председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МП Майры Мелдебековой, сог­ласно Закону РК «О статусе педагога» приняты меры по сокращению нагрузки на учителей и запрещено привлекать их к решению задач, не относящихся к их профессио­нальной деятельности.

– Законом установлены права, социальные гарантии, ограничения, обязанности, а также ответственность учителей, – говорит она. – В апреле принят приказ министра образования и науки «О недопустимости нарушений прав педагогов», согласно которому не допускается привлечение педагогов к видам работ, не предусмотренных в должностных инструкциях. Речь идет, к примеру, о запрашивании отчетности. Нельзя также требовать распечатки документов, которые, соглас­но приказу № 130, ведутся электронно, приобретения товаров и услуг, в том числе и для оформления кабинетов. Запрещены проверки, не предус­мотренные Админист­ративным процедурно-процессуальным кодексом.

Сбор и анализ информации о деятельности организаций образования и профессиональной деятельности педагогов по обучению и воспитанию теперь осуществляются только через объекты информатизации в области образования. А организации образования должны предоставлять необходимую информацию только по запросу министерства, а также органам управления образованием в порядке, установленном законодательством РК.

– Особо хочу отметить введение запрета на принудительную подписку педагогов на газеты и журналы. В случае выявления фактов таких нарушений к руководителям организаций образования будут применены меры дисциплинарного воздействия, – говорит Майра Мелдебекова.

По фактам привлечения к излишней отчетности, к работе, не входящей в профессиональные обязанности, к принудительной подписке на газеты и журналы, педагоги могут обратиться в территориальные департаменты.

– К слову, в профильное министерство, его ведомства и территориальные структуры часто поступают подобные обращения. Однако зачастую они являются анонимными и не могут быть рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, – отмечает спикер.

Поэтому педагогов призывают не стесняться и не бояться, а четко отстаивать свои права.

Во всех регионах страны работают советы по педагогической этике и защите прав педагога при региональных департаментах, консультативно-совещательные органы (КСО).

– Педагогическая этика основывается на принципах законности, честности, ответственности, уважения чес­ти и достоинства личности. Поэтому при наличии фактов нарушения со стороны долж­ностных лиц педагог может обратиться в местный орган управления образованием, в школьный Совет по педагогической этике с предоставлением конкретных, законных, точных фактов, – отмечает Майра Мелдебекова.

Органы местного самоуправления, в свою очередь, должны систематически проводить разъяснительную работу по данному вопросу.

Инклюзивное общество

Второй вопрос – это доступ казахстанцев к услугам образования, и в первую очередь речь здесь идет о детях, имею­щих особые потребности. Государст­венная политика страны всецело направлена на расширение этих возможностей и создание качественных условий, для того чтобы образование могли получить все дети.

– На уровне политических решений, ратификации всех международных соглашений, касающихся прав граждан с особыми потребностями, конвенций о правах ребенка наша страна широко продвинулась в этом вопросе, – отмечает директор Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования Айгерим Кудеринова. – Публичные заявления Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию инклюзивного общества, озвученные и в посланиях, и на заседаниях Совета общественного доверия, по поводу доступности государст­венных услуг по реабилитации и социальной адаптации детей с особыми потребнос­тями, говорят сами за себя.

В этой сфере сегодня функ­цио­нирует целая сеть специальных организаций образования и общеобразовательных школ. И первая их ступень направлена на профилактику и раннее выявление детей, которым нужна специальная помощь. Речь идет о сети психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), специалисты которых первыми встречаются с малышами, испытывающими трудности в психоневрологическом развитии.

– Сюда родители могут обращаться самостоятельно или по направлению организаций образования, здравоохранения и социальной защиты. Здесь им поможет команда специалистов – дефектологи, психологи, социальные педагоги, врачи, которые определят, испытывает ли ребенок трудности в освоении свойст­венного его возрасту материала, выявят возможности малыша и подскажут, какие условия нужно создать, чтобы обеспечить ему полный доступ к образовательным услугам. Далее в ПМПК дают конкретные рекомендации по посещению той или иной организации образования, – рассказывает Айгерим Кудеринова.

Сегодня в Казахстане насчитывается 87 ПМПК. Согласно законодательству одна такая организация открывается на 50 тыс. детей. А непосредст­венно саму коррекционную помощь дети получают в кабинетах психолого-педагогической коррекции и в реа­билитационных центрах системы образования. Таких кабинетов в стране 211, открываются они в каж­дом районе региона. Есть еще 14 реабилитационных цент­ров, которые работают в крупных областных центрах, городах республиканского значения. Здесь дети найдут комп­лексную помощь и поддержку в адаптации, необходимую индивидуально каждому, – это логопеды, дефектологи, специалисты ЛФК.

Чем раньше ребенок начнет получать такую помощь, тем больше возможностей исправить психофизические нарушения к школьному возрасту.

В Казахстане насчитывается 43 специальных детских сада, здесь созданы максимальные условия для работы с имеющимися нарушениями в развитии ребенка. Действует охранительный режим, есть специальные наглядные пособия с учетом особенностей и потребностей детей, оборудованы залы и применяются специальные программы развития.

– Но дети с особыми потребностями имеют право ходить и в общеобразовательные сады с условием, что там создана специальная и безопасная среда для пребывания и развития таких малышей, – говорит Айгерим Кудеринова. – В этом и заключается принцип инклюзивного общества.

То же самое и со школами: в Казахстане 99 специальных коррекционных школ, установлены нормы их оснащения профессиональным оборудованием и кадрами. Но в рамках реализации принципов инклюзивного образования выбор, в какой школе будет учиться ребенок, стоит за родителями. И если они хотят, чтобы ребенок ходил в общеобразовательную школу, сис­тема это не только допускает, но и способствует.

– Целый ряд документов был разработан и принят по педагогическому сопровож­дению и правилам оценки особых образовательных пот­ребностей. Два важных министерских приказа вышли в этом году. В них говорится, что уже на уровне школы, учителя в классе должна осуществляться помощь детям. Сначала в оценке потребнос­тей. Почему у ребенка возникают трудности в обучении, какие технологии, методы или оборудование необходимы, чтобы ему помочь в этом процессе? Таким образом уравниваются возможности в доступе к образованию для всех детей, просто включается индивидуальный подход к возможностям ребенка, – пояс­няет Айгерим Кудеринова. – В 2020 году мы ввели типовые штаты педагогов-ассистентов в школах. Их готовят на базе факультетов специальной педагогики. Такой специалист должен владеть арсеналом профессио­нальных методик по работе с детьми с особыми потребностями и помогать им, консультировать, адаптировать программы и разрабатывать специальные подходы в обу­чении.

Сегодня в Казахстане насчитывается свыше 175 тыс. детей с ограниченными возможностями, порядка 97 тыс. из них – школьного возраста. При этом 15 тыс. детей учатся в специальных школах, остальные – в общеобразовательных. В колледжах и вузах также создаются условия, для того чтобы ребята с различными диагнозами имели доступ к образованию. И речь идет не только о пандусах и лифтах, но и оборудовании для слабовидящих, слабослышащих, специальной литературе.

– С уверенностью можно сказать, что государство взяло курс на создание равных условий для получения образования для всех и уверенно ему следует, – резюмирует Айгерим Кудеринова. – Безусловно, не все так хорошо, как хотелось бы. В сравнении с другими развитыми странами мира мы все еще во многом отстаем, в каких-то школах инклюзивные прог­раммы работают эффективно, где-то есть проблемы. Нужно создавать условия и для ранней коррекционной помощи, расширять сеть специальных организаций образования. Сегодня нам недостает 28 кабинетов психолого-педагогической коррекции, 11 реабилитацион­ных центров, 31 ПМПК. В ближайшем будущем будем решать эти вопросы.