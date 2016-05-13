​Равные права и возможности

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Комплексному подходу применения гендерных аспектов в совершенствовании социальной политики и работы органов местного самоуправления учили акимов и заместителей акимов всех уровней, депутатов городских, районных и областных маслихатов. Тренерами на семинаре выступили международные независимые эксперты и консультанты. В работе семинара-тренинга приняли участие заместитель председателя Нацио­нальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Елена Тарасенко и член Цент­ральной избирательной комиссии РК Ляззат Сулеймен.

Открывая семинар, Е. Тарасенко отметила, что в стране проводится полномасштабная работа по выполнению задач, поставленных Главой государства в реализацию Плана нации «100 конкретных шагов». Одна из задач Плана нации – реформирование государственной службы – направлена на формирование профессионального и автономного государственного аппарата. Е. Тарасенко подчеркнула важность соблюдения принципов комплексного гендерного подхода в политике и в вопросах местного самоуправления.

Национальная комиссия считает очень важным максимальное вовлечение женщин во все сферы общественно-политической и экономической жизни страны. Сегодня женщины активно идут на государственную службу. И сейчас больше половины от общего числа госслужащих страны приходится на женщин. Но если в целом по Казахстану этот показатель достиг 55%, то в Южно-Казахстанской области на женщин в представительных органах власти приходится только 5,2%.

Казахстан последние четверть века демонстрирует приверженность продвижению гендерного равенства. Участники семинара-тренинга отмечали, что сейчас очень важным являет­ся внедрение комплексного гендерного подхода, который включает 6 инструментов, в том числе и гендерное бюджетирование. Пока оно не нашло должного развития, но для его продвижения созданы все условия. Гендерное бюджетирование – это не создание отдельного женского бюджета. Оно предполагает эффективное распределение денежных средств с учетом как мужчин, так и женщин, юношей и девушек, людей из городов или сел, то есть при формировании бюджета должны учитываться их потребности. 

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