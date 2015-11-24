20-летие Ассамблеи народа Казахстана – повод подвести итоги и понять историческое значение инициативы Первого Президента Казахстана о создании этого общественного института, считает заместитель председателя турецкого этнокультурного центра «Ахыска» Шахисмаил Асиев. Турки – один из многих народов, депортированных сталинским режимом на территорию Cредней Азии и Казахстана в ноябре 1944 года из мест своего исторического проживания.

– Наш народ всегда будет помнить о том, что здесь нас не бросили на произвол судьбы, а встретили братья-казахи, которые делились кровом и хлебом, – говорит мой собеседник. – Я родился в Казахстане, это моя Родина. Здесь я получил два высших образования, состоялся как человек и профессионал. Убежден, что это добро передастся следующим поколениям с молоком матери. Ни минуты не сомневаюсь в том, что об этом говорят в каждой турецкой семье за каждым дастарханом. Хорошо помню слова моего отца, который говорил, что мы не должны забывать вкус хлеба и соли, которыми делился с нами казахский народ.

– Оглядываясь назад, мы отдаем дань уважения старшему поколению, Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, под руководством которого была принята Конституция РК, организована Ассамблея народа Казахстана, – продолжает он. – Все эти основополагающие шаги независимого государства стали основой для мирного сосуществования людей разных национальностей. Не секрет, что после распада Советского Союза были разные мнения о будущем нашей многонациональной респуб­лики. Сегодня мы видим, что наша страна избежала конфликтов на межнациональной почве. Не случайно нынешний год объявлен Годом АНК, ставшей консолидирующим институтом общества.

Все этносы имеют условия и возможности для изучения родного языка, своих традиций, истории, культуры, считает мой собеседник, подчеркивая, что все народы в Казахстане чувствуют себя равными среди равных. Тот факт, что на имя Главы государства пришло письмо от жителей Кавказа, которые помнят и хранят память о семье Назарбаевых, которая тоже делилась кровом и хлебом, – яркое свидетельство его становления как человека и личности.

– Не случайно Елбасы часто сравнивают с государственным деятелем Турции Мустафой Ататюрком! Чувство гордости у меня, гражданина Республики Казахстан, вызывает тот факт, что в нынешнем году на юбилейной сессии ООН Глава государства произнес свою речь на казахском языке, – говорит представитель турецкой диаспоры и переходит на казахский язык.

По его словам, в течение 24 лет независимости нашей страны никто никого насильно не заставлял учить государственный язык. В чем и заключается разумная внутренняя политика. Если в 2004 году государственным языком обучения было охвачено 20–30% детей этноса, то сегодня эта цифра достигает 75%.

– Мы ставим задачу полностью перейти на государственный язык обучения, – продолжает он. – Все мои внуки учатся на казахском языке, уже даже поправляют меня. Со всей ответственностью могу сказать, что наши дети учатся, получают высшее образование, обеспечены работой и уверены в завтрашнем дне. Мы полностью поддерживаем политику трехъязычного обучения.

Немаловажно, что при этнокультурном центре работает комитет по поддержке и развитию госязыка. Ежегодно проводятся олимпиады на знание казахского языка среди школьников старших классов. В текущем году в конкурсе приняли участие представители 23 национальностей. Никогда центр не проводит свои мероприятия обособленно, всегда приглашает представителей других этносов. В прошлом году был проведен День памяти предков. Памятными медалями «70 лет совместной жизни» были награждены представители старшего поколения коренной нации и других этносов.

Численность диаспоры сегодня превышает 200 000 человек, представители турецкого этноса компактно проживают в 10 регионах Казахстана. На всех уровнях работают филиалы общественных комитетов. Диаспора вносит посильный вклад в сохранение единства и духовной жизни страны. За счет собственных средств построено 27 мечетей. Активно работает комитет спорта, который проводит различные соревнования, своими силами оснастил инвентарем 19 спортивных залов.

– Возможно, в повседневной жизни мы не замечаем эти кажущиеся мелочи, но это видят наши гости. Наша молодежь уважительно относится к старшим, она дружелюбна, образованна. Дети растут, учатся, общаются и познают этот мир через призму взаимоуважения, – считает Шахисмаил Асиев. – Нам есть чем гордиться. Наше молодое независимое государство – одна из немногих стран в мире, которая смогла на пороге тысячелетий построить новую столицу. Мы гордимся этим фактом. Своим зарубежным гостям мы стараемся показать нашу молодую Астану. Празднование 550-летия Казахского ханства мы восприняли с большим энтузиазмом. Это грандиозный праздник для всех казахстанцев. Мы почувствовали свою причастность к нашей общей истории, которой гордимся.

Сегодня в турецком этнокультурном центре «Ахыска» работают 10 комитетов – по образованию, культуре, делам религии, женсовет, молодежное крыло. Последние годы это объединение возглавляет крупный бизнесмен и меценат, кавалер ордена «Құрмет» Зиядан Касанов. По его инициативе в Талгаре был открыт лицей для детей из малообеспеченных семей. Здесь учатся и проживают более 520 детей – представители 18 национальностей, содержание которых полностью взял на себя З. Касанов. Он и другие предприниматели активно пропагандируют возможности Казахстана для привлечения иностранного капитала в нашу республику, приглашают деловых людей, знакомят с законодательной базой и инвестиционными возможностями. В Казахстане успешно работают совместные предприятия, открываются рабочие места.

Активно работает женсовет. В нынешнем году успешно прошел очередной традиционный форум «Ахыска-кыздары». На фестиваль приезжают девушки и женщины из всех регионов страны. Они делятся секретами приготовления национальных блюд, ведения домашнего хозяйства, обсуждают вопросы воспитания детей, демонстрируют свои кулинарные способности, проводят различные конкурсы. Это жизненный университет, где передаются традиции и устои, на которых держится главный институт общества – семья. В текущем году молодежное крыло провело форум под девизом «Тюркская молодежь – единые корни, единые цели».

Руководители и члены объединения участвуют в различных международных конференциях, конгрессах, курултаях, семинарах и встречах не только в стране, но и за рубежом. С октября 2004 года на трех языках – турецком, казахском и русском – выпускается ежемесячная газета «Ахыска». Ежегодно при содействии этнокультурного объединения более 140 молодых казахстанцев обучаются в вузах Турции за счет средств этой страны. Как говорит наш Президент, «у нас общее прошлое, общее настоя­щее и общее будущее».