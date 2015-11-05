​Равные среди равных

Здание под ясли-сад передано городу безвозмездно городским филиалом партии «Нур Отан». Помощь в восстановлении помещений оказал в рамках социального партнерства ENRC КӨМЕК. Открытие учреждения позволило увеличить охват дошкольным образованием детей с ограниченными возможностями, а также создать 53 рабочих места.

В учреждении есть музыкальный зал, медицинский блок, кабинеты физиопроцедур,­ логопеда и психолога. Для работы с детьми в штатное расписание введены единицы дефектолога, логопеда, психолога, врача-невропатолога. Территория сада благоустроена, созданы современные игровые участки, имеется спортивная площадка.