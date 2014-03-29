Равные среди равных

– С обретением независимости не только казахский народ, но и все этносы, живущие на этой земле, обратились к своим историческим корням, обычаям, культуре, – говорит заместитель председателя республиканского общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев Казахстана» Исахет Ширинов.

Недавно он вернулся из села Мерке Жамбылской области, где компактно проживает азербайджанская диаспора, и был удовлетворен тем, что его соотечественники сохранили не только родной язык, но и обычаи. Они встречают Наурыз, как встречали их деды и отцы еще до Октябрьской революции. Азербайджанцы начинают торжественно отмечать Навруз уже за месяц до его прихода: Су, Од, Торпаг и Ахыр чершенбе – соответственно ритуальные вторники Воды, Огня, Земли и Последний (предпраздничный) вторник. Согласно народным преданиям, в первый вторник обновляются и приходят в движение вода и водные источники, во второй с помощью огня, в третий – земли, в четвертый – ветра набухают почки на деревьях, и это предвещает приход весны. В праздник Огня в каждом доме должны разжечь огонь, через который перепрыгивают члены семьи, чтобы все тяжести, накопленные в течение года, сгорели.

В праздничные дни соседи ходят друг к другу в гости с пожеланиями добра и благополучия. Наурыз отмечают 21 марта, когда готовятся национальные блюда, пекутся сладости, в этот день дом должен быть открыт для всех гостей. А 22 марта, в день весеннего равноденствия, устраиваются спортивные состязания джигитов, выступления канатоходцев, петушиные бои. Аксакалы и старейшины проходят по домам и читают молитвы, чтобы год был удачным. Наурыз еще называют днем примирения и прощения всех обид. Эти традиции имеют общечеловеческие ценности. В Наурыз принято сажать деревья, прибирать в доме, покупать и надевать новую одежду. Считается, что щедрое празднование принесет в дом изобилие и успех на целый год.

Исахет Ширинов гордится тем, что молодое поколение азербайджанской диаспоры – ровесники независимости – в совершенстве владеют государственным языком, ведь не зря аксакалы говорят: «Чтобы уважать народ, надо сначала изу­чить его язык». Молодежь прекрас­но понимает, что казахский является атрибутом государства, с которым они связывают свое будущее. В Казахстане изучают государственный язык не по принуждению, а по убеждению, что является примером толерантности. И. Ширинов считает, что в нашей стране также созданы все условия для сохранения азербайджанского языка, культуры и традиций. В Казахстане издаются литература на азербайджанском языке, журнал «Золотой мост», газета «Турке», и это дает возможность общаться с азербайджанцами, живущими в Цент­ральной Азии.

Азербайджанская диаспора – одна из самых многочисленных в Казахстане, насчитывает более 200 000 человек, которые трудятся в сферах науки и искусства, сельского хозяйства и промышленности, заняты в малом и среднем бизнесе, имеют все возможности для роста и самореализации. С 2007 года выходит газета азербайджанской диаспоры «VӘТӘN», материалы в ней публикуются на трех языках – казахском, азербайджанском и русском, что создает условия для гармоничного и дружеского взаимодействия со всеми этносами Казахстана.

– Мы стараемся внести свой достойный вклад в успешное социально-экономическое развитие страны, в продвижение Казахстана на мировой арене, поэтому нам близки цели и задачи, поставленные Главой государства в Стратегии «Казахстан-2050» , – отметил И. Ширинов.

Азербайджанцы по праву гордятся тем, что председатель их ассоциации, член Ассамблеи народа Казахстана, доктор технических наук Абилфас Хамедов награжден орденом «Құрмет». Он является первым в истории нашей страны азербайджанцем, отмеченным высокой государственной наградой. По признанию самого А. Хамедова, эта награда является общей для всех азербайджанцев Казахстана.

Айгуль ТУРЫСБЕКОВА,

Алматы