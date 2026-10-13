Равные возможности для всех

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане проживают более 756 тыс. лиц с инвалидностью, 120 тыс. из них – дети. Многие учатся, работают, добиваются успехов в спорте и творчестве, занимаются общественной деятельностью и развивают бизнес. Пробуя новое, каждый из них выбирает свой путь.

В минувшие выходные общественное объединение «Молодежное общество инвалидов» организовало в столице праздничную встречу. Мероприятие поддержали фонд «Зекет», ресторан «Қыпшақ», акиматы районов Есиль и Нура, посольство Турецкой Республики в Казахстане и другие партнеры. Организаторы создали теплую атмосферу, полную внимания, общения и поддержки.

На встрече поднимались вопросы, которые волнуют людей с инвалиднос­тью, ограничивая их возможности в повседневной жизни: городская среда и общественная инфраструктура не в полной мере учитывают потребности этой категории граждан. А ведь от доступности транспорта, зданий и информации иной раз зависит даже выход из дома на встречу или посещение культурного мероприятия.

Молодежному обществу инвалидов более двадцати лет. Команда объединения во главе с председателем Муратом Абдумомыновым занимается вопросами образования, трудоустройства, культуры и спорта. Они содействуют обучению молодых людей в колледжах и университетах, помогают с поиском работы, консультируют по вопросам открытия собственного дела. При поддержке государственных органов и бизнеса были открыты спортивный и компьютерный залы.

Общество не упускает из внимания и поддержку участия лиц с инвалидностью в культурных мероприя­тиях города, спортивных встречах, например, турнирах по боулингу. Недавно объединение выступило соорганизатором столичного фес­тиваля «Инклюзия в водных видах спорта». Подобные инициативы расширяют круг занятий и знакомств, дают возможность попробовать себя в непривычной обстановке.

В Молодежном обществе инвалидов подчеркивают, что каждый человек заслуживает возможности интересно проводить время, общаться и чувствовать себя частью общества. И новые идеи, как это сделать повсе­дневной реальностью, рождаются именно на таких встречах. Тем более Министерство труда и социальной защиты населения заостряет внимание на необходимости привлечения лиц с инвалидностью к обсуждению решений, затрагивающих их жизнь. Такой подход наряду с инициативами общественных объединений помогает более точно определить потребности граждан и совершенствовать систему их поддержки.