Район Байконур в Астане официально утвержден

Ономастическая комиссия утвердила название нового, четвертого района столицы – Байконур, передает МИА "Казинформ".
Ссылаясь на материал в газете "Астана Ақшамы", агентство сообщает, что депутаты маслихата Астаны на публичных слушаниях поддержали название нового района столицы. Республиканская ономастическая комиссия не изменила решение городской комиссии и направила в акимат свой протокол заседания. На заседании городского общественного совета об этом сообщил секретарь маслихата Астаны Жанат Нурпеисов.
О причинах нового разграничения районов города рассказал на заседании руководитель управления архитектуры и градостроительства Бактыбай Тайталиев.
"За последние 5 лет население Астаны увеличилось на 35 процентов, с 645 тысяч человек до 1 миллиона 10 тысяч человек. В прошлом году к территории города добавилось более 8 тысяч гектаров земли. Это территория озера Майбалык, пантеон. С целью решения вопросов строительства новых школ, детских садов, поликлиник, инженерной инфраструктуры возникла необходимость в открытии четвертого района", – пояснил он.
По его словам, новый район будет граничить с восточной стороны с Алматинским районом, с запада и юга – с Сарыаркинским районом, а вдоль Ишима – с Есильским районом. Если общая площадь города составляет 79 тысяч 733 гектара, то новый район занимает 18 тысяч 129 гектаров. Там будет проживать 211 тысяч человек.