Кадровые назначения
Районные акимы сменились в Астане
В акимате Астаны прошло представление новых акимов трех районов столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сообщение директора департамента индустрии туризма МИР РК Марата Игали.

"20 октября 2016 года акимом района "Сарыарка" города Астаны назначен Турлыбек Арман Алашевич. Акимом района "Есиль" назначен Булекпаев Ермаганбет Кабдулович. Акимом района "Алматы" назначен Сарсембаев Адильбек Зейнулаевич", – написал он в соцсети Facebook.

58087cee6052a1476951278.jpg

58087d04894821476951300.jpg

58087d13dd6381476951315.jpg

Напомним, в ноябре 2015 года Ермаганбет Булекпаев был назначен главой района "Алматы". Тогда же акимом Сарыаркинского района стал Павел Кулагин.

Сегодня Кулагин-младший сообщил на своей  странице в Instagram о переходе на другую работу (пунктуация и орфография автора сохранены): "Сегодня аким Астаны Асет Орентаевич поздравил меня с новым назначением на должность государственного инспектора в администрации Президента, пожелав удачи и успехов на новом месте. Хочу сказать всем Вам большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Спасибо моему коллективу, жителям Сарыаркинского района и столицы, а также активистам за проделанную совместную работу. Друзья, я по-прежнему открыт для Вас! Буду рад продолжить активную совместную деятельность на благо нашего района, города и страны в целом! Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие Главы государства и работать на благо Родины".

58087de2f3d581476951522.png

Популярное

Все
Аскар Умаров предложил открыть вещание телеканалов «Balapan», «Kazakh tv», «Хабар24» на территории Азербайджана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 мая
Увеличилось число жертв ДТП с автобусом в Жамбылской области
18-летний парень открыл стрельбу в супермаркете в США: погибли 10 человек
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 мая
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая
Какая погода ждет казахстанцев 10-12 мая
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Закон Республики Казахстан
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Кадровые назначения
Стало известно, кто займет место Дариги Назарбаевой в Мажил…
Кадровые назначения
Освобожден от должности вице-министр национальной экономики…
Кадровые назначения
Крупные кадровые перестановки провел Токаев
Кадровые назначения
Ряд кадровых назначений произвел Президент Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]