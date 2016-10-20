Районные акимы сменились в Астане

В акимате Астаны прошло представление новых акимов трех районов столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сообщение директора департамента индустрии туризма МИР РК Марата Игали.
"20 октября 2016 года акимом района "Сарыарка" города Астаны назначен Турлыбек Арман Алашевич. Акимом района "Есиль" назначен Булекпаев Ермаганбет Кабдулович. Акимом района "Алматы" назначен Сарсембаев Адильбек Зейнулаевич", – написал он в соцсети Facebook.
Напомним, в ноябре 2015 года Ермаганбет Булекпаев был назначен главой района "Алматы". Тогда же акимом Сарыаркинского района стал Павел Кулагин.
Сегодня Кулагин-младший сообщил на своей странице в Instagram о переходе на другую работу (пунктуация и орфография автора сохранены): "Сегодня аким Астаны Асет Орентаевич поздравил меня с новым назначением на должность государственного инспектора в администрации Президента, пожелав удачи и успехов на новом месте. Хочу сказать всем Вам большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Спасибо моему коллективу, жителям Сарыаркинского района и столицы, а также активистам за проделанную совместную работу. Друзья, я по-прежнему открыт для Вас! Буду рад продолжить активную совместную деятельность на благо нашего района, города и страны в целом! Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие Главы государства и работать на благо Родины".