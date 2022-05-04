Президент
Районы Аксуат и Самар образованы в ВКО – указ Президента

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о некоторых вопросах административно-территориального устройства республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

УКАЗ
О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перенести административный центр Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области из села Аксуат в село Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

2. Образовать в составе Восточно-Казахстанской области:

1) район Ақсуат с административным центром в селе Аксуат путем выделения из состава Тарбагатайского района;

2) район Самар с административным центром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района.

3. Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

5. Настоящий Указ вводится в действие с 7 июня 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 3 мая   2022 года

№ 886

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