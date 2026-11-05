Районы, кварталы, жилые массивы…

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Его корректировка – мера необходимая и даже вынужденная сразу по нескольким причинам. Развитие логистики и социальной инфраструктуры не поспевает за стремительно растущим населением города, бизнес сталкивается с дефицитом энергетических мощностей, а строи­тельная индустрия – с нехваткой территорий для возведения жилья. Проще говоря, главный градостроительный документ, утвержденный в 2020 году, на сегодня уже устарел.

Обновленным генпланом предусматривается развитие Костаная во временном промежутке до 2050 года. Ожидается, что к этому сроку население областного центра достигнет 370 тыс. человек. Корректировка главного градостроительного документа определяет четыре основных направления: реновация цент­ральной части, развитие южной, увеличение производственных территорий на севере и западе, а также резерв для жилой застройки в перспективе.

– Генпланом предлагается комплексное градостроительное обновление центра города, где сохранились большие массивы усадебной застройки с изношенными­ инженерными сетями и без современной социальной инфраструктуры. Предусматривается постепенно преобразовать эти кварталы в средне- и многоэтажную жилую застройку. Вместе с жильем здесь должны появиться школы, детские сады, общественные пространства и удобный выход к набережной Тобола. Это долгосрочная перспектива. Осуществление запланированного пойдет поэтап­но, в соответствии с утвержденными ПДП, прошедшими государственную экспертизу, – рассказала руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.

Второе направление – развитие южной части – сконцентрировано на расширении микрорайона Кунай, где сосредоточится основной объем нового жилищного строительства. И если изначально здесь задумывалось возведение преимущественно частного сектора и усадеб, то в скорректированном генплане в этой местности предлагается сбалансированное сочетание многоэтажной и среднеэтажной застройки, что обеспечит эффективное использование территории и коммунальных сетей. При этом главным принципом остается шаговая доступность социальной инфраструктуры. Кстати, число детсадов, школ и спортивных объектов будет увеличиваться­ во всех районах города вслед за ростом населения.

– Отдельная тема – садоводчес­кие товарищества и дачные поселки. Из 18 действующих семь в генеральном плане обозначены как зона сезонного жилья, восемь подпадают под резерв жилой застройки, а два отнесены к рекреационным зонам. На территории ПК «Юбилейный», которая отнесена к зоне многоквартирной застройки, разработан и утвержден ПДП микрорайона Юбилейный-2, прошедший госэкспертизу. С учетом перспектив развития города разработчиками генплана предлагается территории садовых обществ, за исключением ПК «Юбилейный» и садовых обществ рекреационной зоны, перевести в градостроительный резерв под селитебную территорию с расчетным сроком – 2050 год. Для садовых обществ в рекреационной зоне сохраняется зонирование действующего генерального плана. Кроме того, гаражные кооперативы, расположенные внутри городской застройки, предлагается рассматривать как градостроительный резерв освоения с 2040 по 2050 год, – пояснила Гулсара Курмангалиева.

Генплан – это не просто документ градостроительного планирования, но еще и инструмент для поэтапного и системного привлечения инвесторов и инвестиций.

При его корректировке учтены проекты, предложенные к рассмотрению, предусмотрены территории для их размещения. Они охватывают четыре направления: промышленность, логистика, социальные объекты и объекты делового назначения. Крупные промышленные и логистические проекты будут осуществлены преимущественно на севере и западе города, в стороне от жилой застройки.

– Одной из основных площадок для размещения новых производств машиностроения и логистических объектов является действующая индустриальная зона, расположенная на северо-западе Костаная. Для развития машиностроительной отрасли ее площадь увеличилась с 400 до 960 гектаров. Корректировкой предусматривается формирование новых производственных территорий за счет земель сельско­хозяйственного назначения: вблизи индустриальной зоны до 580 гектаров намечается перевести под промышленность с последующим созданием там новой индустриальной зоны. В северной части областного центра планируется создание промышленного кластера – производственной территории для предприятий I–III класса площадью около 330 гектаров. Кроме того, в западной части города предусмотрена новая производственная территория площадью более тысячи гектаров. Это позволит создать условия для размещения новых производств и дальнейшего развития городского промышленного потенциала, – пояснила главный архитектор Костаная.

Обеспечение удобной логис­тики между районами областного центра – главная задача при реализации намеченных планов. В условиях гиперактивного насыщения города автомобилями особое внимание в генплане уделено развитию транспортного каркаса Костаная, основу которого составляют две кольцевые дороги: большая кольцевая и малая.

Первая – внешний скоростной контур агломерационного значения, выводящая транзитный, в том числе грузовой, автотранспорт за пределы областного центра. Дорога частично уже функцио­нирует, недостающие участки предусмотрено достроить в границах города и Костанайского района. Вторая дорога – внутригородской контур. Она связывает районы между собой в обход центра и снимает нагрузку с центральных улиц. Недостающие участки будут строиться поэтапно. Кроме того, обновленный генплан предусматривает расширение проезжей части основных семи магистральных улиц с четырех до шести полос движения.

– На загруженность улично-дорожной сети серьезно влияют железнодорожные переезды, которые разделяют Костанай на части. Для решения этой пробле­мы корректировкой генплана предусмотрено строительство трех эстакад. Это позволит улучшить транспортную связь между городскими районами, снизить нагрузку на железнодорожные переезды и сократить время передвижения, – пояснила Гулсара Курмангалиева.

Бок о бок с развитием областного центра идет и совершенствование инженерной инфраструктуры, без чего невозможно функционирование городской среды. В качестве дополнительного водного источника, помимо двух имеющихся, обновленным генпланом Костаная рассматривается Абайское месторождение подземных вод.

Что касается теплоснабжения, очевидно, что с ростом города вширь нагрузка на котельную № 3, питающую южную его часть, существенно увеличится. Потому решено построить еще две в микрорайоне Кунай, а также реконструировать теплосети с учетом потребностей будущей застройки.

Но самая главная проблема – электроэнергия. Уже сегодня Костанай испытывает серьезный дефицит мощностей. По прогнозам, к 2040 году максимальная электрическая нагрузка увеличится более чем в три раза. Чтобы решить этот вопрос, в обновленном генплане заложено сооружение шести новых подстанций, а также модернизация существующих. Четыре из них планируют построить до 2030 года, остальные две – до 2040-го.