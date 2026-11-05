Районы, кварталы, жилые массивы…

Замена малоэтажных домостроений жилыми высотками, сооружение транспортных эстакад и расширение промзоны вдвое предусмотрены в обновляемом генплане Костаная.
Его корректировка – мера необходимая и даже вынужденная сразу по нескольким причинам. Развитие логистики и социальной инфраструктуры не поспевает за стремительно растущим населением города, бизнес сталкивается с дефицитом энергетических мощностей, а строительная индустрия – с нехваткой территорий для возведения жилья. Проще говоря, главный градостроительный документ, утвержденный в 2020 году, на сегодня уже устарел.
Обновленным генпланом предусматривается развитие Костаная во временном промежутке до 2050 года. Ожидается, что к этому сроку население областного центра достигнет 370 тыс. человек. Корректировка главного градостроительного документа определяет четыре основных направления: реновация центральной части, развитие южной, увеличение производственных территорий на севере и западе, а также резерв для жилой застройки в перспективе.
– Генпланом предлагается комплексное градостроительное обновление центра города, где сохранились большие массивы усадебной застройки с изношенными инженерными сетями и без современной социальной инфраструктуры. Предусматривается постепенно преобразовать эти кварталы в средне- и многоэтажную жилую застройку. Вместе с жильем здесь должны появиться школы, детские сады, общественные пространства и удобный выход к набережной Тобола. Это долгосрочная перспектива. Осуществление запланированного пойдет поэтапно, в соответствии с утвержденными ПДП, прошедшими государственную экспертизу, – рассказала руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.
Второе направление – развитие южной части – сконцентрировано на расширении микрорайона Кунай, где сосредоточится основной объем нового жилищного строительства. И если изначально здесь задумывалось возведение преимущественно частного сектора и усадеб, то в скорректированном генплане в этой местности предлагается сбалансированное сочетание многоэтажной и среднеэтажной застройки, что обеспечит эффективное использование территории и коммунальных сетей. При этом главным принципом остается шаговая доступность социальной инфраструктуры. Кстати, число детсадов, школ и спортивных объектов будет увеличиваться во всех районах города вслед за ростом населения.
– Отдельная тема – садоводческие товарищества и дачные поселки. Из 18 действующих семь в генеральном плане обозначены как зона сезонного жилья, восемь подпадают под резерв жилой застройки, а два отнесены к рекреационным зонам. На территории ПК «Юбилейный», которая отнесена к зоне многоквартирной застройки, разработан и утвержден ПДП микрорайона Юбилейный-2, прошедший госэкспертизу. С учетом перспектив развития города разработчиками генплана предлагается территории садовых обществ, за исключением ПК «Юбилейный» и садовых обществ рекреационной зоны, перевести в градостроительный резерв под селитебную территорию с расчетным сроком – 2050 год. Для садовых обществ в рекреационной зоне сохраняется зонирование действующего генерального плана. Кроме того, гаражные кооперативы, расположенные внутри городской застройки, предлагается рассматривать как градостроительный резерв освоения с 2040 по 2050 год, – пояснила Гулсара Курмангалиева.
Генплан – это не просто документ градостроительного планирования, но еще и инструмент для поэтапного и системного привлечения инвесторов и инвестиций.
При его корректировке учтены проекты, предложенные к рассмотрению, предусмотрены территории для их размещения. Они охватывают четыре направления: промышленность, логистика, социальные объекты и объекты делового назначения. Крупные промышленные и логистические проекты будут осуществлены преимущественно на севере и западе города, в стороне от жилой застройки.
– Одной из основных площадок для размещения новых производств машиностроения и логистических объектов является действующая индустриальная зона, расположенная на северо-западе Костаная. Для развития машиностроительной отрасли ее площадь увеличилась с 400 до 960 гектаров. Корректировкой предусматривается формирование новых производственных территорий за счет земель сельскохозяйственного назначения: вблизи индустриальной зоны до 580 гектаров намечается перевести под промышленность с последующим созданием там новой индустриальной зоны. В северной части областного центра планируется создание промышленного кластера – производственной территории для предприятий I–III класса площадью около 330 гектаров. Кроме того, в западной части города предусмотрена новая производственная территория площадью более тысячи гектаров. Это позволит создать условия для размещения новых производств и дальнейшего развития городского промышленного потенциала, – пояснила главный архитектор Костаная.
Обеспечение удобной логистики между районами областного центра – главная задача при реализации намеченных планов. В условиях гиперактивного насыщения города автомобилями особое внимание в генплане уделено развитию транспортного каркаса Костаная, основу которого составляют две кольцевые дороги: большая кольцевая и малая.
Первая – внешний скоростной контур агломерационного значения, выводящая транзитный, в том числе грузовой, автотранспорт за пределы областного центра. Дорога частично уже функционирует, недостающие участки предусмотрено достроить в границах города и Костанайского района. Вторая дорога – внутригородской контур. Она связывает районы между собой в обход центра и снимает нагрузку с центральных улиц. Недостающие участки будут строиться поэтапно. Кроме того, обновленный генплан предусматривает расширение проезжей части основных семи магистральных улиц с четырех до шести полос движения.
– На загруженность улично-дорожной сети серьезно влияют железнодорожные переезды, которые разделяют Костанай на части. Для решения этой проблемы корректировкой генплана предусмотрено строительство трех эстакад. Это позволит улучшить транспортную связь между городскими районами, снизить нагрузку на железнодорожные переезды и сократить время передвижения, – пояснила Гулсара Курмангалиева.
Бок о бок с развитием областного центра идет и совершенствование инженерной инфраструктуры, без чего невозможно функционирование городской среды. В качестве дополнительного водного источника, помимо двух имеющихся, обновленным генпланом Костаная рассматривается Абайское месторождение подземных вод.
Что касается теплоснабжения, очевидно, что с ростом города вширь нагрузка на котельную № 3, питающую южную его часть, существенно увеличится. Потому решено построить еще две в микрорайоне Кунай, а также реконструировать теплосети с учетом потребностей будущей застройки.
Но самая главная проблема – электроэнергия. Уже сегодня Костанай испытывает серьезный дефицит мощностей. По прогнозам, к 2040 году максимальная электрическая нагрузка увеличится более чем в три раза. Чтобы решить этот вопрос, в обновленном генплане заложено сооружение шести новых подстанций, а также модернизация существующих. Четыре из них планируют построить до 2030 года, остальные две – до 2040-го.