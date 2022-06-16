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Райский уголок для древних металлургов
Андрей Кратенко

Остатки больших металлургических печей обнаружили студенты-археологи Северо-Казахстанского университета (Kozybayev University), раскапывая самую северную стоянку саков – городище Ак-Ирий, расположенную возле села Долматово Кызылжарского района.

Руководит археологичес­кой экспедицией профессор Kozybayev University Анатолий Плешаков.

– «Ак-Ирий» в переводе с иранского означает «Белый рай», – объясняет он. – Это самое северное городище древних саков. Оно было грамотно построено. С трех сторон его защищали обрывы, а с четвертой – ров, земляной вал и частокол. Это была, наверное, неприступная крепость.

Ак-Ирий обнаружен еще в 1968 году в ходе археологичес­кой разведки с участием Анатолия Плешакова. Историки предполагают, что 2,5 тыс. лет назад люди занимались здесь плавкой металла.

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