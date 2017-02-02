​РАЙцентр для акимата?

фото из архива акимата Павлодара

Начну с истории. Павлодарский район области был образован в 1928 году, занимает территорию около 600 тыс. га. В последние годы из-за миграции граж­дан, а также из-за того, что расположенные по соседству с областным центром села Кенжеколь, Жетекши и Павлодарское территориально были переданы Павлодару, численность населения района с прежних порядка 30 тыс. человек уменьшилась, по предварительным подсчетам, тысяч на пять.

Те, кто остался, занимаются земледелием и животноводством, развивают малый бизнес. То есть обычная жизнь обычного района. Кроме одного: он, как говорят в его акимате, – единственный в Казахстане, который не имеет своего райцентра. Вся районная власть находится в Павлодаре и отсюда руководит делами на подведомственной территории.

Для меня и других скептиков, бесспорно, не знающих всех тонкостей управленческого дела, в такой ситуации нет ничего противоестественного. Какая разница: командовать из Павлодара или из соседнего, отдаленного на считанные километры, села? Как я понимаю, главное не в том, откуда ты руководишь, а как ты это делаешь! Более того, для примера: в той же Павлодарской области, в Экибастузе и Аксу, городские акиматы напрямую управляют своими сельскими территориями и не требуют реформы. А вот в исполнительной власти Павлодарского района ее планируют провести. Причем если в прежние годы об этом говорили только отдельные районные руководители, то сегодня ведется обработка населения на отчетах акиматов перед жителями сел и на совещаниях актива.

В частности, на недавно прошедшей конференции актива шла речь об изменении границ административно-территориального устройства Павлодарского района. Сделав оговорку о том, что эти преобразования пока только на стадии разговоров и разъяснений, глава исполнительной власти района Александр Бабенко сказал, что впоследствии депутатам разных уровней поэтапно предстоит решать дальнейшую судьбу этой территории. И далее он обрисовал ее потенциал и новые возможности, которые откроются после создания собственного районного центра. Он, по словам акима, может стать центром притяжения как для экономической, социальной, культурной, так и для духовной сферы. Так уж сложилось, что сегодня у нас нет ни центральной мечети, ни районного имама, ни православного храма. И на самом деле, это немаловажно для формирования духовного и морального облика жителей села. Если говорить об экономической стороне, то это, безусловно, возможность для привлечения инвестиций, дополнительного финансирования для поддержания бизнеса, развития туристического потенциала, подчеркнул глава района.

…Не стану заострять внимание на том, что это очень напоминает Нью-Васюки одного литературного героя, но скажу, что такая перспектива не очень вдохновила и вдохновляет немалое число участников конференции актива района и отчетов акимов сельских округов.

Приведу более детальный пример. Сегодня из трех примыкающих к Павлодару сел, предлагаемых на роль райцентра, наиболее прием­лемым называют село Павлодарское, входящее в городскую черту. Оно расположено вдоль автомагистрали на Омск, на одном уровне с нефтехимическим заводом и другими предприятиями Северной промзоны Павлодара и ее дачными садоводствами. К слову, на этих производствах работает немалая часть жителей села, а также областного центра. Вот поэтому, когда в селе проходила отчетная встреча, люди, которые по логике вроде бы должны были радоваться предполагаемым переменам, высказали по этому поводу свое несогласие акиму Павлодара Нуржану Ашимбетову. Сельчане боятся, что возникнут проблемы с транспортом (сейчас автобусы ходят по интервалу городских маршрутов), не сохранится очередь на квартиры в городе и на земельные участки, возникнут проблемы другого порядка.

Я могу привести с десяток зафиксированных выступлений жителей села, которые против создания райцентра. И у них – весомые житейские доводы.

Но, к слову, так как эта тема периодически освещается в местных СМИ, обозначу высказывания жителей других сел района и уважаемых граждан области. Вот, к примеру, что сказал в одном из интервью глава КХ «Жана кала» Григорьевского сельского округа Павлодарского района Кайрат Турлыбаев:

– Я лично против этого. Районная администрация расположена в областном центре, и это выигрышный вариант. Во-первых, нужные предпринимателю районные службы находятся в Павлодаре, и если в них не решают проблему, то удобно там же обратиться в областные ведомства, экономно – 10 раз приезжать не надо. Во-вторых, все коммерчес­кие фирмы, организации, банки находятся в Павлодаре, что немаловажно и для предпринимателей, и для жителей района. А главное, перенос райцентра в село – затратное дело, дополнительная нагрузка на бюджет: это же нужно перевозить РОВД, суд, пожарную часть и все другие районные структуры. Недешево!

…Свое мнение тогда высказала и пенсионерка, бывший директор Ефремовской средней школы (тоже Павлодарский район) Наталья Рунде:

– Идея интересная, но будет ли это удобно для жителей? Сейчас-то все устрое­но так, чтобы в областной центр стекались люди из всех сел района. Правда, у нас нет своего стационара, архива и других районных ведомств, и все районные мероприятия проводятся в одном из сел, так что все равно люди периодически собираются не в Павлодаре. Возможно, в перспективе и стоит переносить, чтобы был свой районный центр. Но опасения остаются: а не завезут ли нас куда-нибудь далеко от Павлодара? Если вдруг перенос случится, то все должно быть тщательно продумано, чтобы было удобно в первую очередь всем жителям района. Надо взвесить все плюсы и минусы.

…О них сказал и почетный гражданин Павлодарской области и города Павлодара, почетный железнодорожник СССР, заслуженный работник транспорта КазССР, пенсионер Аби Саркыншаков:

– Не вижу выгоды в этом. Павлодарский район всегда процветал и никогда не был отстающим. А трудности с занятостью сельчан, отток людей в город – это все проб­лемы, которые должен решать руководитель района, все зависит от кадров, от хозяина района. К примеру, слышал, что в Мичурино не работает большая часть населения, какое крепкое это было хозяйство…

Вопрос серьезный, нужно тщательно обдумать, про­считать все плюсы и минусы, досконально изучить проблему, составить ТЭО, провести опрос населения. Потому что это нелегко, нужны большие средства, и вообще первые 10 лет нужно будет только тратиться на это, а когда лет через 10 пойдет отдача, останутся там люди, будет ли кому работать?

…Попадание, как говорится, в «десятку». Хотя ради объективности скажу, что есть и те, кто поддерживает акимат в намерении иметь свой районный центр. Эту акцию исполнительной власти один из выступающих на конференции актива района даже сравнил с переносом столицы из Алматы в Астану.

…Возможно, в случае положительного решения так оно когда-нибудь и будет. Но во мне «зудят» вопросы: а что, у области так много средств, чтобы можно было не жалея направить их на создание полновесного райцентра со всей его инфраструктурой, начиная от возведения административных зданий всех ведомств, жилья для госслужащих, мед­учреждения, Дома культуры, дополнительной школы, прокладки дорог и других коммуникаций? А также: не просматривается ли за намерением простая амбициозность: как же – у всех есть районный центр, а у нас его нет? По этому поводу аким района Александр Бабенко даже сказал в беседе о том, что любая административная единица должна находиться на своей территории. Тут он, бесспорно, прав. Но, говоря иносказательно, РАЙцентр для акима­та – это не значит – благо для жителей Павлодарского и других сел. Разговоры о том, что граждане этого населенного пункта, стоящие в Павлодаре как городские жители в очереди на жилье, сохранят там нумерацию, сомнительны, так как они станут субъектами хотя и пригородного, но сельского района. Поэтому пусть там по закону и получают жилье и другие блага.

Не все так просто представляется и с автобусным сообщением в село Павлодарское. Здесь по требованиям банальной рентабельности бизнеса возобладают интересы экономики, и нет уверенности в том, что сохранятся нынешняя стоимость проезда и прежняя периодичность прибытия-убытия.

Но это, скажем так, предположения, хотя и не лишенные доводов. Как и то, что акимат Павлодара нач­нет скопом получать высво­бодившиеся помещения районных служб, так как этот процесс растянется ни на один год по причине того, что массовый одновременный переезд нереален. Но это уже – дело второстепенное. Главное сегодня – получить согласие и деньги на создание райцентра. А там, возможно, ситуация будет, как с педагогичес­кой деятельностью Ходжи Насреддина...