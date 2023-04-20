Раз, два, три, четыре, пять, я иду читать

– А вы не знаете, где тут комиксы продают? – стайка мальчишек обступила меня со всех сторон.

Зарывшись с головой в книжные развалы и с интересом листая издания для дошкольников (там такая красота!), я, видимо, произвела впечатление знатока и литературы, и выставочного зала. Но про киоск с комиксами я не знала (не мой интерес, да и дойти еще не успела), и мальчишки унеслись дальше.

Я же потратила на книжки-развивашки еще минут десять. Поверьте, правда – не оторваться. Чего только сейчас ни предлагает книжная индустрия для малолетних шилопопов! В моем детстве все сводилось к цветным картинкам, а в самых-самых крутых книжках при развороте страницы разворачивалась и целая бумажная экспозиция, но счастливых обладателей столь вычурной книжной продукции было немного. Сейчас же даже в книжке-малютке запрятаны всякие секретные кармашки, раздвижные вставки, музыкальные кнопки...

Выставка вообще получилась очень симпатичной, с какой стороны ни глянь. Как по мне, то мало что может сравниться по красоте с оформлением книжных обложек. Да порой только за один корешок можно в книжку влюбиться! А запах?! Не зря же в продаже есть парфюмы, имитирующие запах свежих, только из типографии страниц и зала библиотеки.

Пробежалась по обложкам взглядом и пару раз была впечатлена названиями. Вот, например, «Тайная жизнь соплей». Как пошутила коллега: «Это, наверное, из секции детективов?» Смех смехом (хотя чего такого – физиологическая же жидкость), а книжка вполне адекватная: яркая, понятная, она от лица той самой, что из заголовка, подробно расскажет, откуда, куда и для чего есть у нас носовая слизь. Так же подробно поведают о своем предназначении зубы и болячки…

Выбор книг на Eurasian Book Fair 2023 – на любой вкус. И поч­ти любой язык: участниками выставки стали и европейские страны, и страны СНГ, и, конечно, отечественные книгоиздатели. В общем, ярмарка полностью оправдала свое название и предназначение: событие, позицио­нирующееся как крупнейшее культурно-просветительское мероприятие в евразийском пространстве, объединяющее на одной большой интеллектуальной платформе издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании стран Европы и Азии.

Очень здорово придумали испанцы: книги они не продавали, а дарили! Но не абы кому, а лишь тем, кто способен перекинуться хотя бы парой слов с миловидной испанской барышней. Цель проста – популяризация изучения испанского языка, развитие интереса к испанской культуре. Не владеете языком? Не беда, за несколько дней выставки вам предоставят возможность обзавестись маломальским словарным запасом – курсы испанского тут же. А еще викторины, конкурсы, так что унести с собой томик на испанском удастся многим.

Можно тут же, на выставке, научиться рисовать китайские иеро­глифы, растянуться на креслах-мешках (ноги топтать среди книжных развалов можно очень долго), посмотреть обучающие ролики. Есть и кого послушать: в первый день выставки прошла презентация проекта «Современная литература стран СНГ», рассчитанного на укрепление культурных и гуманитарных связей между странами. Была проведена встреча казахстанских и российских писателей и переводчиков.

В течение выставочного периода будут определены победители конкурса «Лучшая книга года» в шести номинациях. Поучаствовать в мастер-классах и купить «лучший подарок» можно будет по 23 апреля в Международном выставочном центре EXPO.