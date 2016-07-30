​Раз жираф, два жираф…

Длинношеего малыша назвали Максимом. Он родился точно в срок, в 4 часа утра, здоровеньким и крепким.

– Максима мы пока не взвешивали, его мама никого к себе не подпускает, – уточнил пресс-секретарь зоопарка Тохтар Алиев. – Но детеныши жирафа обычно рождаются весом 45–55 кило­граммов, а ростом – 160–180 сантиметров, иногда и до двух метров. Беременность у этих животных длится 15 месяцев. Роды прошли нормально. Где-то уже через полчаса малыш встал на ноги и принялся сосать материнское молоко. Поначалу он, конечно, покачивался, но очень скоро уже уверенно стоял на копытцах.

Родителями очаровательного жирафенка стали Сулу и Хан, которые вместе с Грацией – второй «женой» Хана – прибыли в зоопарк в 2003 году из ЮАР в трехлетнем возрасте. Максим стал шестым детенышем этой пары. А всего в нашем зоосаде появилось на свет уже 12 жирафов.

– Рождение жирафят для нас всегда событие, – отметили специалисты зоопарка. – Ведь эти африканские животные редко размножаются в неволе, и на всем постсоветском пространстве потомство от этих парнокопытных получают только в нескольких зоопарках России и в Киеве.

Зоологи также подчеркивают, что нередки случаи, когда жирафихи своих детенышей не принимают. Они не только отказываются их кормить, но и проявляют к ним агрессию. Сулу и Грация – нежные и заботливые мамы и от своих малышей никогда не отказывались.

Подросших длинношеих продают в другие зоопарки или обменивают на уникальных животных. Так, первый родившийся здесь жираф по кличке Байтерек стал питомцем красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей». В 2014 году Байтерек и его «супруга» Принцесса обрадовали всех красноярцев появлением на свет первого в этом парке жирафенка. Кстати, как только местным зоологам стало понятно, что у этих животных будет пополнение, они вылетели в Алматы, чтобы проконсультироваться со специалистами нашего зоопарка, которые имеют большой опыт в получении потомства жирафов.

…Максим вместе с мамой сейчас содержатся в зимнем вольере. Посетители смогут увидеть его через месяц, когда малыш достаточно окрепнет.