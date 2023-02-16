Разбитые инсультом

Невнятная речь, онемение рук или ног, проблемы с памятью – это лишь некоторые последствия инсульта. По своей коварности данное острое нарушение мозгового кровообращения равносильно инфаркту. Ведь не зря их называют родственными заболеваниями. Медицинские центры по лечению этих недугов, как правило, даже соседствуют, находясь в смежных помещениях.

Вот только по инвалидизации населения инсульт превосходит инфаркт миокарда. Во втором случае пациенты способны заботиться о себе самостоятельно. В первом – приходится прибегать к помощи окружающих. Хотя, как говорят эксперты, все индивидуально, и если помощь пострадавшему оказана своевременно, то прогнозы весьма оптимистичны: больной может вернуться к привычной жизни.

«Сосудистая катастрофа»

Беда в семью Торежан пришла, как это бывает, неожиданно. Инсульт поразил хранительницу домашнего очага, когда ей было 69 лет. Долгий период лечения и восстановления позволили сохранить женщине жизнь, но не уровень прежних показателей.

– В момент удара рядом был папа. Это оказалось решающим: он быстро вызвал скорую помощь, медики приехали в считанные минуты и отвезли маму в больницу. То есть первые часы, которые называют золотыми, не были потеряны, – вспоминает дочь женщины – Зере Торежан.

Больше месяца потребовалось, чтобы выходить родного человека. Несмотря на то, что инсульт сильно ударил по речевой и двигательной функциям, все же к моменту выписки женщина могла говорить и передвигаться при помощи ходунков. И все это, безусловно, не без поддержки близких пациента. Они даже организовали в семье негласную очередность: кто будет рядом с мамой в больнице, ухаживать за ней, пока она находится под наблюдением врачей.

– После инсульта мама прожила четыре года. Первые два были наполнены реабилитацией. Мы прошли все виды лечений – традиционный и нетрадиционный, применяли методики по сунне, прибегали к казакша ем. Последний год жизни мама была со мной. Не теряя надежды, я возила ее к лекарям, знахарям, имамам. И только один врач сказал, что уже идет угасание и надо быть готовыми к худшему. Последние два месяца мама не могла ходить. Это был самый тяжелый период. Костная система разрушалась. Сознание было более-менее ясным, но она впадала в детство, вспоминала юные годы, родителей... – вытирая слезы, рассказывает Зере.

Директор Республиканского координационного центра по проблемам инсульта (РКЦПИ), нейрохирург Ержан Адильбеков в свою очередь отмечает, что, судя по возрастным показателям, самый пик «сосудистой катастрофы» приходится на людей 46–75 лет. При этом количество пораженных инсультом прямо пропорционально числу населения. То есть чем больше людей живет в том или ином населенном пункте, тем выше число выявленных случаев болезни, что во многом, к слову, объясняется усовершенствованием диагнос­тики недуга.

Самые распространенные последствия для человека после инсульта, как объяснил врач, связаны с физическими трудностями. Бывают случаи, когда люди вынуждены заново учиться ходить, разговаривать, держать ложку... Все зависит от того, какой участок головного мозга «убил» недуг. Если тот, что отвечает за речь, то больной может потерять способность произносить слова. Тем не менее нужно понимать, что инсульт не приговор, и уж тем более не причина опускать руки.

Каждая минута –

на счету

В 2004 году Всемирная организация здравоохранения назвала инсульт глобальной проблемой, угрожающей жизни людей. Нужны были срочные и кардинальные меры, которые позволили бы урегулировать плачевную ситуацию. Казахстан, где только в прошлом году было зарегистрировано более 42 тыс. случаев инсульта, стал одним из государств, вступившим в борьбу с недугом.

Сегодня динамика развития инсультной службы в нашей стране показывает неплохие результаты: улучшилась диагностика выявления заболевания, возросло количество инсультных центров – с 30 до 75, что, безусловно, сказывается на уровне выживаемости пациентов.

– Наш центр работает с 2016 го­да в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи при остром нарушении мозгового кровообращения. Каждый уровень зависит от времени с момента развития клинических симптомов, что важно для проведения специфической тромболитической терапии: чем позже мы ее окажем, тем плачевнее прог­ноз. Тромболизис – процедуру растворения тромба в сосуде и восстановление кровотока в нем по истечении более четырех часов после начала инсульта проводить крайне опасно. Поэтому важно знать о первых признаках болезни и как можно скорее доставить больного в больницу, – отмечает глава Республиканского координационного центра по проблемам инсульта.

Давным-давно иностранными специалистами придуман простой, но весьма действенный способ по диагностике инсульта в домашних условиях. Называется он FAST-тест: face – arms – speech – time, что переводится как: «лицо – рука – речь – время».

Если вы заметили у близкого человека асимметрию лица (например, «покосило» рот) или нарушение функции конечностей (человек не может поднять руки, ногу или они «обвисают»), а его речь вдруг стала невнятной, то срочно вызывайте бригаду скорой помощи. Надеяться на авось нельзя. Здесь каждая минута –на вес золота.

– Знаете, что отличает нашего пациента от иностранного? Безответственность по отношению к своему здоровью. Конечно, я не говорю о всех казахстанцах. Но в большинстве люди предпочитают «отлежаться», повременить с обращением к врачу. Но с инсультом такие «подходы» не работают. Это заболевание не возникает само по себе, спонтанно и не является чем-то самостоятельным на этапе образования. Инсульт – результат осложнений, вызванный сбоем работы организма, – подчеркивает Ержан Адильбеков, настоятельно рекомендуя казахстанцам проходить регулярные скрининги.

Скажи, что ты ешь…

Несмотря на то, что инсульт – своего рода постфактум, у этой болезни, как и у всех других, есть свои триггеры – «спусковые крючки». Нарушение жирового обмена в крови, то есть повышенный холестерин, – одна из часто встречающихся причин.

– Симптомы инсульта нередко можно перепутать с другими заболеваниями. Раньше, к примеру, таких пациентов размещали в инфекционные больницы и лечили от менингита. Однако с улучшением диагностики такая путаница практически сошла на нет. Важно знать, что еще задолго до критического момента можно не допустить трагедии, сдав анализ крови на холестерин. В случае каких-либо отклонений от нормы следует обратиться к врачу для детального обследования. Поверьте, профилактика заболевания – ключ к успеху, – уверяет доктор.

На уровень холестерина в крови во многом влияет рацион питания. Поэтому так важна корректировка меню с максимально возможным исключением соли и жирной пищи. Ержан Адильбеков советует придерживаться средиземноморской диеты, которая основывается на преобладании овощей и фруктов. Доказано, что ежедневное употребление одного яблока позволяет снизить концентрацию холестерина за считанные недели.

– Употребление соли следует уменьшить до пяти граммов в день. Вы удивитесь, но больше всего этот пищевой продукт встречается в хлебе. А если взять национальную казахскую кухню, то избыток соли практически в каждом блюде, – говорит специалист.

К слову, проблема чрезмерно­ высокого содержания соли в нацио­нальных блюдах казахов недавно привлекла внимание сотрудников Британского издания The Guardian. Там вышла отдельная статья, посвященная этой теме. В качестве интервьюируемого выступил житель Казахстана Даулет Култаев. Он в 24 года пережил ишемический инсульт и потерял бабушку, которую поразила эта болезнь. Молодой человек связал случившиеся беды с повышенным потреблением «белой смерти».

– Я сам очень сильно люблю нашу кухню, но как врач понимаю, к каким последствиям приводит потребление жирной, соленой пищи. Конечно, нельзя одномоментно отказаться от нее, но нужно стремиться к тому, чтобы в рационе присутствовало как можно больше овощей и фруктов. Не нужно забывать и об активном образе жизни. В день желательно проходить десять тысяч шагов, – подчеркнул глава РКЦПИ.

Помимо повышенного холестерина, у подавляющего большинства пациентов с инсультом встречаются такие болезни, как артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов головного мозга, нарушение ритма сердца, сахарный диабет. Курение, употребление алкоголя, лишний вес, малоподвижный образ жизни – все это тоже будет способствовать недугу. Риск инсульта очень высок и для тех, кто страдает гипертонией, ведь, увы, нередко больные пренебрегают назначениями врачей, не принимают прописанные лекарства.

– Артериальная гипертензия – один из наиболее значимых факторов риска развития инсульта, поэтому антигипертензивная терапия является неотъемлемой частью профилактики инсульта. Со временем артериальная гипертензия приводит к атеросклерозу и уплотнению стенок артерий. Это, в свою очередь, способствует потере сосудами эластичности, их баллонному расширению, вследствие чего в головном мозге могут появляться микроаневризмы. Проблема в том, что у нас в стране нет приверженности регулярного приема препаратов антигипертензивной терапии. Люди, попринимав некоторое время лекарства, прекращают курсы. А этого ни в коем случае делать нельзя, – акцентировал внимание нейрохирург.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и среди тех, кто страдает сахарным диабетом. Мало кто знает, что у таких людей примерно в 4-5 раз чаще развиваются атеросклеротические бляшки, а повышенный риск тромбообразования в конечном итоге может привести к закупорке сосуда и ишемическому инсульту. Согласно проведенным исследованиям неадекватное, прерванное лечение данного заболевания может привести к мозговой сосудистой катастрофе. Все это говорит о том, что халатное отношение к здоровью ставит под удар жизнь человека.

Вовремя приехать в больницу, удачно пролечиться и активно реабилитироваться – это основные пункты, о которых должны знать пораженные инсультом люди и их близкие. Но куда лучше болезнь предупредить. Это значит, что прохождение скрининга, направленное на выявление хронических и других заболеваний, которые могут привести к инсульту, должно стать нормой для всех, а соблюдение врачебных рекомендаций – основой ухода за здоровьем.