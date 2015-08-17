Разбившийся лайнер вез $0,5 млн бедным семьям в Индонезии
Индонезийская почтовая служба перевозила на борту самолета ATR 42-300, потерпевшего крушение в воскресенье, около $470 тыс., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Деньги предназначались бедным семьям. Груз сопровождали четыре наших сотрудника", – приводит слова служащего "Почты Индонезии" города Джаяпура новостной портал Tempo.
Самолет индонезийской компании Trigana Air Service выполнял полет по маршруту Джаяпура (административный центр провинции Папуа) – Оксибил. Примерно за 10 минут до посадки лайнер исчез с экранов радаров и перестал выходить на связь.
На его борту, по предварительным данным, находились 49 пассажиров, в том числе пятеро детей, а также пять членов экипажа.
Позднее власти объявили, что самолет потерпел крушение и врезался в гору.