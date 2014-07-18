Разбившийся в Украине Boeing 777 был исправен и своевременно проходил необходимые технические осмотры, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Malaysia Airlines, которой принадлежал лайнер.

По данным авиакомпании, Boeing 777 с регистрационным номером 9M-MRD в последний раз прошел техническую проверку 11 июля 2014 года в ангаре "Малайзийских авиалиний" в международном аэропорту Куала-Лумпура. Следующий техосмотр был назначен на 27 августа.

"Самолет был построен в июле 1997 года. Таким образом, он находился в эксплуатации 17 лет. Самолет налетал 75 тыс. 322 часа и в общей сложности 11 тыс. 434 цикла. Все коммуникационные системы самолета функционировали нормально", - говорится в сообщении.

Boeing 777, совершавший рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение в четверг в районе населенного пункта Грабово в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.