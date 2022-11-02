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Разбогатели единицы

Лилия Мухитова

Вчера кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями города Шымкента.

Встреча прошла в актовом зале средней школы № 66 в микрорайоне «Казыгурт». В ходе мероприятия кандидат в президенты от ОСДП рассказал собравшимся о своей предвыборной программе.

Выступая перед аудиторией, Нурлан Ауесбаев отметил, что одна из главных проблем нашей республики связана с тотальной коррупцией, которая душит честный бизнес, не дает эффективно развиваться экономике, отрицательно сказывается на возможностях повышения благосостояния народа.

В стране сложилась корпоративная, олигархическая экономика, бенефициары которой не заинтересованы в развитии имеющихся в Казахстане перерабатывающих отраслей. В результате, как заявил кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев, разбогатели единицы, а миллионы казахстанцев, напротив, обеднели.

По мнению кандидата, необходимо провести детальное расследование и вернуть казахстанцам все, что было украдено и вывезено в офшоры.

Кроме того, Нурлан Ауесбаев заявил, что на заре становления нашей республики, в сложнейшие 1990-е годы, многие крупные предприятия государства были приватизированы буквально за копейки. Есть ли возможность вернуть акции таких компаний в народные руки? Ответом при решении подобных проблем может стать проведение IPO. Активы можно было бы распределить среди представителей среднего бизнеса, которые должны стать новым хребтом национальной экономики.

Речь на встрече шла также о необходимости проведения политических реформ в Казахстане. Стране, как считает кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, нужен сильный однопалатный Пар­ламент, который будет представлять интересы разных групп населения.

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