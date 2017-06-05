Разборки лидеров

Юрий Макаров

Лидеры чемпионата Казахстана по футболу за четыре дня сыграли по два матча. Пос­ле домашней победы в перенесенной и очень важной встрече с «Астаной» – 3:0 (на снимке) – алматинский «Кайрат» на своем поле нанес поражение и карагандинскому «Шахтеру» – 4:1. «Астана» перед своими поклонниками реабилитировалась в поединке с «Атырау» – 4:0. Результаты остальных субботних матчей: «Тобол» (Костанай) – «Кайсар» (Кызылорда) – 0:0, «Ордабасы» (Шымкент) – «Тараз» – 3:0, «Иртыш» (Павлодар) – «Окжетпес» (Кокшетау) – 0:0.

Впереди в турнирной таблице идет «Астана», в 16 матчах набравшая 36 очков. У «Кайрата» и «Ордабасы», соответственно, 34 и 32 очка, но после 17 проведенных игр. В споре лучших бомбардиров лидирует Жерар Гоу («Кайрат») – 13 забитых мячей. Его преследуют Джуниор Кабананга («Астана») – 11, Алексей Щеткин («Тобол») – 8 мячей.

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