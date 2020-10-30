Разбойное нападение на отделение Kaspi.kz раскрыто полицией Алматы

Общество
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Екатерина Елисеева
Скриншот с видео
Разбойное нападение на отделение Kaspi.kz раскрыто полицией Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.    

По данным Управления криминальной полиции ДП Алматы, по подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин 1985, 1986 и 1992 годов рождения.

"Подозреваемые – гражданин С. и гражданин У. –  задержаны в Алматы оперативниками криминальной полиции города. Третий фигурант задержан только что в Уральске сотрудниками ДП Западно-Казахстанской области. Похищенные денежные средства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого Управлением полиции Алмалинского района", – говорится в сообщении.

Установлено, что охотничье ружье, использованное нападавшими при совершении налета, принадлежит одному из них. Задержанные взяты под стражу.






Напомним, 15 октября в Алматы двое вооруженных грабителей совершили нападение на отделение Kaspi банка.

"Рабочий день заканчивался, клиентов в отделении не было. Неизвестные, угрожая оружием, по предварительным данным забрали около 2 млн тенге. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Полиция прибыла вскоре после срабатывания тревожной кнопки", – говорилось в сообщении банка.

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