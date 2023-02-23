Разбойное нападение произошло на трассе в Жамбылской области

Разбойное нападение раскрыли жамбылские полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

В Жамбылский районный отдел полиции с заявлением о разбойном нападении обратились 27- и 37-летние жители Тараза.

«На трассе Тараз – Каратау трое неизвестных на авто Lada Priora без номеров, применив физическую силу, угрозы и предмет, похожий на нож, похитили 900 тысяч тенге.

Задержаны 21-, 22- и 24-летние подозреваемые. В ходе обыска у них изъяты 794 тысячи тенге. По их словам, они заранее спланировали нападение», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

Начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Разбой». Подозреваемым грозит тюремный срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

Задержанные водворены в ИВС.