Фото: Kazpravda.kz
Общество
Процесс разделения МОН РК на два ведомства прокомментировал министр
Елисеева Екатерина
корреспондент

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал процесс разделения министерства на два ведомства, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на юбилейной сессии Национальной Академии наук, предложил разделить МОН РК на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки.

"Сейчас самая главная задача – это правильная и эффективная реализация данного решения, так как от этого зависит эффективность системы образования и науки", – сказал министр после заседания Правительства РК.

Он отметил, что в ближайшее время будет проводиться вся необходимая работа.

"Вы же все слышали решение. Решение есть, оно прозвучало, было принято соответствующим образом. Теперь необходимо думать о его исполнении, чтобы от этого выиграла система образования. Мы сейчас работаем над этим", – дополнил Аймагамбетов. 

Министр также сообщил, когда будут известны подробности о структуре новых ведомств. 

"В данном случае на уровне Правительства и руководства страны принимается решение, именно о структуре, о конкретном дизайне создания этих министерств. Поэтому, я думаю, что на соответствующем уровне решение будет принято, все это будет дальше доведено до общественности", – заключил глава МОН. 

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