Кошмар Мартина Лютера Кинга
Что бы подумал об Америке в 2015 году Мартин Лютер Кинг, если бы он дожил до своего 86-го дня рождения? Несомненно, он был бы доволен правовыми и политическими успехами чернокожих американцев, кульминацией которых стало избрание, а затем переизбрание на пост президента Барака Обамы.
Но Кинга встревожили бы упорно сохраняющиеся расовые различия, и особенно различия в возможностях, которые порочат идеи «американской мечты». Если говорить о возможностях, то до сих пор существует две Америки, разделенные по расовому признаку. Налицо 5 фактов, показывающих, что здесь нам предстоит еще долгий путь.
1. Половина родившихся в бедности американцев остаются бедными.
У черного американца гораздо меньше шансов выбраться наверх по показателям доходов, чем у белого. 51% чернокожих американцев, родившихся у 20% людей из категории с самыми низкими доходами, к 40 годам в этой же категории и останутся.
2. Большинство чернокожих детей из среднего класса сползают вниз по шкале социальной мобильности.
Среди черных американцев гораздо чаще случается такое, когда младшее поколение из среднего класса опускается вниз по шкале социальной мобильности. 7 из 10 чернокожих американцев, родившихся в семьях из категории средних доходов, во взрослом возрасте опускаются на одну или две категории ниже. В определенном смысле это еще более печальный факт, чем слабые показатели по социальному продвижению наверх. Даже у тех американцев, которые пробиваются в средний класс, дети имеют больше шансов опуститься ниже по социальной лестнице.
3. Богатство у чернокожих практически отсутствует.
Межрасовая пропасть по размерам состояния, которая и без того была велика, во время Великой рецессии еще больше увеличилась. Сейчас уровень благосостояния у среднестатистической белой семьи в 13 раз выше, чем у черной. Это самая большая разница за четверть века, что подтверждается данными анализа Исследовательского центра Pew. В период рецессии средний уровень благосостояния чернокожих уменьшился почти наполовину, опустившись с 19 200 долларов в 2007 году до 11 000 в 2013-м.
4. Большинство чернокожих семей неполные.
У чернокожих детей гораздо больше шансов вырасти в неполной семье с одним родителем. А, как показывают результаты наших собственных исследований, состав семьи может сыграть большую роль в шансах ребенка на достижение успеха на всех этапах жизни.
5. Чернокожие дети учатся в худших школах.
В школьной системе в значительной степени сохраняется расовая и экономическая сегрегация. Доля чернокожих учеников в государственных бесплатных школах составляет 16%, и в то же время среднестатистический чернокожий ученик ходит в школу, где 50% чернокожих. Наш коллега Джонатан Ротуэлл (Jonathan Rothwell) указывает на то, что среднестатистический чернокожий ученик учится в школе, находящейся на уровне 37-го процентиля по результатам экзаменов, в то время как среднестатистический белый ученик посещает школу, находящуюся на уровне 60-го процентиля.
Межрасовые различия присутствуют почти во всех мыслимых и немыслимых аспектах общества, и многие из них мы уже обсуждали на страницах нашего издания. Это лишение свободы, раннее воспитание, ранние роды, учеба в школе, расизм в отношениях, занятость. Список можно продолжить. Конечно, есть и успехи, и прогресс. Но ясно одно. Чтобы построить общество благоприятных возможностей, надо непременно улучшать жизненные шансы чернокожих американцев.
NewsweekФранция, вызов Вальса: «Покончим с апартеидом, выступим против экстремизма, заселим пригороды»
Премьер-министр Франции Мануэль Вальс призывает изменить состав населения в пригородах и провести светскую реформу в школах. Сначала он говорил об «апартеиде», теперь о «новом заселении» пригородов.
Мануэль Вальс поднял вопрос о пригородах, которые многие эксперты называют потенциальными рассадниками ненависти. Теракты в Париже были совершены внутренними врагами, террористами, выросшими дома, в тех кварталах, которые власти уже давно покинули. Чтобы бороться с превращением пригородов в гетто, сказал Вальс, необходимо разработать «политику нового заселения» самых проблемных кварталов, в которых живут иммигранты первого, второго и третьего поколений. Премьер выступает не только за политику нового жилья или инфраструктур, но и за меры, которые помогут бороться с «социальной сегрегацией».
Как известно, правительство Франции объявило о разработке плана по борьбе с радикализацией молодежи. «Школа не может сделать все, но она является основным элементом, – отметил премьер. – Светскость должна присутствовать повсюду, потому что она создает условия для братства и позволяет всем жить вместе». Правительство назначило на 9 февраля национальную конференцию, на которой будут приняты методы обучения таким ценностям, как отказ от расизма или равенство между мужчиной и женщиной. Министр образования Наджат Валло-Белкасем объявила, что специально назначенные эксперты будут проводить для учителей занятия по вопросам, связанным со «светскостью» и моральными и общественными нормами поведения.
la Repubblica.itАнтисемитские преступления не доходят до суда
За последние два года в полицию Сконе, южного региона Швеции, поступило 137 заявлений о преступлениях на почве антисемитизма, по данным программы шведского телевидения «Задание – проверка» (Uppdrag Granskning).
Свастики, угрозы, оскорбления... Более половины заявлений касаются преступлений против граждан еврейского происхождения.
После предварительной проверки все практически предварительные следствия закрываются из-за невозможности расследования.
Тумас Булль, координатор полиции Мальме по расследованию преступлений на почве ненависти, рассказал, что ни один из случаев, когда евреи заявляли об антисемитских оскорблениях или угрозах в свой адрес, не завершился предъявлением подозреваемым обвинения.