Newsweek

la Repubblica.it

Что бы подумал об Америке в 2015 году Мартин Лютер Кинг, если бы он дожил до своего 86-го дня рождения? Несомненно, он был бы доволен правовыми и политическими успехами чернокожих американцев, кульминацией которых стало избрание, а затем переизбрание на пост президента Барака Обамы.Но Кинга встревожили бы упорно сохраняющиеся ра­совые различия, и особенно различия в возможностях, которые порочат идеи «американской мечты». Если говорить о возможнос­тях, то до сих пор существует две Америки, разделенные по расовому признаку. Налицо 5 фактов, показывающих, что здесь нам предстоит еще долгий путь.1. Половина родившихся в бедности американцев остаются бедными.У черного американца гораз­до меньше шансов выбраться наверх по показателям доходов, чем у белого. 51% чернокожих американцев, родившихся у 20% людей из категории с самыми низкими доходами, к 40 годам в этой же категории и останутся.2. Большинство чернокожих детей из среднего класса сползают вниз по шкале социальной мобильности.Среди черных американцев гораздо чаще случается такое, когда младшее поколение из среднего класса опускается вниз по шкале социальной мобильности. 7 из 10 чернокожих американцев, родившихся в семьях из категории средних доходов, во взрослом возрасте опускаются на одну или две категории ниже. В определенном смысле это еще более печальный факт, чем слабые показатели по социальному продвижению наверх. Даже у тех американцев, которые пробиваются в средний класс, дети имеют больше шансов опуститься ниже по социальной лестнице.3. Богатство у чернокожих прак­тически отсутствует.Межрасовая пропасть по размерам состояния, которая и без того была велика, во время Великой рецессии еще больше увеличилась. Сейчас уровень благосос­тояния у среднестатистической белой семьи в 13 раз выше, чем у черной. Это самая большая разница за четверть века, что подтверждается данными анализа Исследовательского центра Pew. В период рецессии средний уровень благосостояния чернокожих уменьшился поч­ти наполовину, опустившись с 19 200 долларов в 2007 году до 11 000 в 2013-м.4. Большинство чернокожих семей неполные.У чернокожих детей гораздо больше шансов вырасти в неполной семье с одним родителем. А, как показывают результаты наших собственных исследований, состав семьи может сыграть большую роль в шансах ребенка на достижение успеха на всех этапах жизни.5. Чернокожие дети учатся в худших школах.В школьной системе в значительной степени сохраняется расовая и экономическая сегрегация. Доля чернокожих учеников в государственных бесплатных школах составляет 16%, и в то же время среднестатистический чернокожий ученик ходит в школу, где 50% чернокожих. Наш коллега Джонатан Ротуэлл (Jonathan Rothwell) указывает на то, что среднестатистический чернокожий ученик учится в школе, находящейся на уровне ­37-го процентиля по результатам экзаменов, в то время как среднестатистический белый ученик посещает школу, находящуюся на уровне 60-го процентиля.Межрасовые различия присутствуют почти во всех мыслимых и немыслимых аспектах общества, и многие из них мы уже обсуждали на страницах нашего издания. Это лишение свободы, раннее воспитание, ранние роды, учеба в школе, расизм в отношениях, занятость. Список можно продолжить. Конечно, есть и успехи, и прогресс. Но ясно одно. Чтобы построить общество благоприятных возможностей, надо непременно улучшать жизненные шансы чернокожих американцев.Премьер-министр Франции Мануэль Вальс призывает изменить состав населения в пригородах и провести светскую реформу в школах. Сначала он говорил об «апартеиде», теперь о «новом заселении» пригородов.Мануэль Вальс поднял вопрос о пригородах, которые многие эксперты называют потенциальными рассадниками ненависти. Теракты в Париже были совершены внутренними врагами, террористами, выросшими дома, в тех кварталах, которые власти уже давно покинули. Чтобы бороться с превращением пригородов в гетто, сказал Вальс, необходимо разработать «политику нового заселения» самых проблемных кварталов, в которых живут иммигранты первого, второго и третьего поколений. Премьер выступает не только за политику нового жилья или инфраструктур, но и за меры, которые помогут бороться с «социальной сегрегацией».Как известно, правительство Франции объявило о разработке плана по борьбе с радикализацией молодежи. «Школа не может сделать все, но она является основным элементом, – отметил премьер. – Светскость должна присутствовать повсюду, потому что она создает условия для братства и позволяет всем жить вместе». Правительство назначило на 9 февраля национальную конференцию, на которой будут приняты методы обучения таким ценностям, как отказ от расизма или равенство между мужчиной и женщиной. Министр образования Наджат Валло-Белкасем объявила, что специально назначенные эксперты будут проводить для учителей занятия по вопросам, связанным со «светскостью» и моральными и общественными нормами поведения.За последние два года в полицию Сконе, южного региона Швеции, поступило 137 заявлений о преступлениях на почве антисемитизма, по данным программы шведского телевидения «Задание – проверка» (Uppdrag Granskning).Свастики, угрозы, оскорбления... Более половины заявлений касаются преступлений против граждан еврейского происхождения.После предварительной проверки все практически предварительные следствия закрываются из-за невозможности расследования.Тумас Булль, координатор полиции Мальме по расследованию преступлений на почве ненависти, рассказал, что ни один из случаев, когда евреи заявляли об антисемитских оскорблениях или угрозах в свой адрес, не завершился предъявлением подозреваемым обвинения.