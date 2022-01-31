Свежий выпуск
Разделить две ветви власти
Сабина Садиева, заместитель директора КИСИ при Президенте РК

На новые инициативы Касым-­Жомарта Токаева нужно смотреть как на логическое продолжение его политических реформ. Не зря Президент акцентировал внимание на том, что он должен быть равноудален от деятельности любых политических партий и движений. Речь идет о разделении и нормализации отношений двух ветвей власти – законодательной и исполнительной.

Потому что партия – это тот элемент политического пространства, который формирует законодательную власть. И сила партии в том, что она представляет собой политичес­кую программу, определенное общественно-политическое движение, набор взглядов и ценностей, и весь этот «багаж» приносит в органы законодательной власти.

У нас, получается, действовала не­много другая система, когда партия «Nur Otan» была тесно сопряжена с исполнительной властью и часто занималась административными вопросами. Иногда, как отметил Президент, это переходило в прямое копирование. Поэтому дистанцирование Главы государства от партии – необходимое, обязательное условие дальнейшего прогресса общественно-политичес­кого пространства нашей страны.

Причем Президент подошел к этому более чем рационально. У многих были ожидания чуть ли не полного отказа Касым-Жомарта Токаева от партии власти, выдвигались даже различные невероятные теории вплоть до роспуска партии. Но такие кардинальные меры, прежде всего, несут риск дестабилизации и не нужны нам.

Государство – это большая упорядоченная машина, и есть определенные законы и правила, по которым мы все должны играть. Нельзя просто взять и разогнать партию или Парламент, мы не должны никому позволять этого сделать.

Президент разумно осознает это и, не допуская в критической ситуации излишней дестабилизации, принимает на себя руководство партией. Но дает ей время на переформатирование своей работы. И не нужно себя обманывать: скорее всего, в конце года Президент скажет: «Все, этот период я вас провел, вы должны были адаптироваться, понять, насколько сильно изменились для вас правила игры, дальше – сами».

Это очень большое и важное изменение в политической структуре нашего общества, и я его приветствую. Потому что сращение у нас идет не только на уровне верховной исполнительной власти, оно по всей ее вертикали.

Еще одна важная деталь, которая, возможно, прошла «ниже радаров». Из состава Политбюро партии Nur Otan выведены разные фигуры по разным причинам. Но среди них есть большая группа министров и политических государственных служащих, которых вывели из политбюро именно для того, чтобы начать процесс отделения исполнительного аппарата государства от политической партии. Чтобы министр не был связан никакими политическими обязательствами, кроме тех, которые на него налагают его профессия и должность. Это очень важное действие.

Партия – это сила не организационно-хозяйствующего характера, чтобы мы ждали от нее какой-то трансформации, как, например, от фонда «Сам­рук-Казына». Политическая партия должна генерировать идеи, решения и политическое лидерство – тогда мы можем говорить о доверии к ней. А если это безликая, безъязыкая партия, но с хорошим исполнительс­ко-организационным аппаратом, то это никому не интересно. Поэтому, я считаю, не так важны организационные изменения, как идеологические.

С большим уважением я отношусь к работе «Nur Otan» по выстраиванию сети общественных приемных. Возможно, в столице это не столь заметно, но во многих регионах, особенно на юге страны, насколько я знаю, общественная приемная «Nur Otan» – значимый орган, авторитетный среди населения. Люди туда обращаются, и общественные приемные располагают компетенциями, как с этими обращениями работать, классифицировать и обрабатывать. Если партия выстроит четкое взаимодействие между сетью общественных приемных и фракцией в Парламенте, думаю, это будет очень важный инструмент.

Что касается маслихатов, то их деятельность действительно абсолютно непрозрачна. Я как исследователь могу сказать, что сайты маслихатов вовремя не заполняются, поручение об онлайн-трансляциях заседаний не исполняется. И кто за это должен отвечать, непонятно, есть ли на это ресурсы у самих маслихатов? Потому что они тоже справедливо заявляют, что у них только один секретарь и нет своего бюджета.

В ближайшей перспективе именно региональные проблемы выйдут на первый план повестки, и маслихат должен все-таки стать не сборищем достойных граждан, а действительно рабочим коллегиальным органом, это критично. Не знаю, насколько это зависит только от «Nur Otan» (хотя у нас есть мономаслихаты, состоящие из представителей только этой партии), но сильный, подотчетный и прозрачный маслихат очень важен в современных условиях.

Популярное

Все
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Деменцией в Казахстане страдают в десятки раз больше человек, чем признает официальная статистика
​​​​​​​Уроки пандемии
Новые поправки в области прав человека приняли в Казахстане . Что изменится?
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Почему вместо предупреждения паводка в Казахстане с ним каждый год мужественно борются?
Что угрожает Балхашу – основные причины озвучила депутат
Как должен измениться госаппарат Казахстана из-за новых реформ Токаева
Приоритеты поменялись – эксперт о новых поправках в области прав человека в Казахстане
Министр образования высказался о читательской грамотности
Впервые в истории женская сборная Казахстана по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг
Новые правила медико-социальной экспертизы лишены здравого смысла и сострадания. Так считают родители детей, больных онкологией
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 апреля
​​​​​​​Себе на уме, или Почему болезнь Альцгеймера грозит каждому
В центре реформ – интересы каждого казахстанца
Имплантацию кардиовертера-дефибриллятора впервые провели в Мангистау
17 апреля 2022
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Ограничение на экспорт зерна и муки вводится в Казахстане
Попытку побега из колонии пресекли в Павлодаре
Горящий автомобиль внезапно отъехал от других машин в Павлодаре (видео)
Блогера подозревают в вымогательстве денег у чиновника в Шымкенте
Масштабный пожар уничтожил более 300 участков в садоводствах Павлодара
Меры в области прав человека расширили в Казахстане – Токаев подписал указ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 апреля
16 апреля 2022
Министр энергетики приехал на Петропавловскую ТЭЦ и дал поручения руководству
Рыбакина принесла Казахстану досрочную победу в Кубке Билли Джин Кинг
Рассылку о хакерской атаке прокомментировали в аэропорту Нур-Султана
Встречу с резервистами провели в Правительстве РК
Целый год пролежал труп женщины в квартире в Актау
Партия «AMANAT»: встречи в регионах продолжились на востоке страны
Подозрительный сверток нашли во время субботника в Нур-Султане
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Министр обороны наблюдал действия подразделений в горной местности в ходе учения
Год детей в городе Шу продолжается спортивными соревнованиями
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
С 18 апреля отключат отопление в Нур-Султане
16 апреля 2022
Казахстанец нокаутировал аргентинского "Питбуля" в Лондоне
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
15 апреля 2022
Теплицу площадью 500 га построят в Туркестанской области
В Правительстве рассмотрели итоги работы "KAZAKH INVEST" в 2021 году
Токаев поручил реформировать национальный холдинг "Зерде"
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Чиновники взяли тысячу долларов за покровительство над казино в Капчагае
Памятник Розе Баглановой открыли в Алматы
Тимур Ташимбаев назначен первым заместителем Генпрокурора РК
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Использовать флаг ещё более свободно могут разрешить в Казахстане
Чиновники брали взятки за продление инвалидности в Атырауской области
Курс по гендерным вопросам в региональном измерении провели в Казахстане
"Tide", "Ariel" и "Миф" производили подпольно в Шымкенте
Создали специальный сайт: мошенники от лица "КазМунайГаз" привлекают деньги казахстанцев
Вопросы сотрудничества обсудили Премьер Казахстана и Посол Кыргызстана
Президент принял посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева
"Охотятся за персональными данными казахстанцев" – Нацбанк предупредил о мошенниках
Из детсада на операцию: полицейские выяснили, как получил травмы ребенок в Туркестанской области
Токаев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Еще 22 поселка – с газом!
Свежий выпуск
Уникальная инвестиционная площадка
Свежий выпуск
В урбанизированной среде
Свежий выпуск
Огонь, вода и дымовые трубы
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021