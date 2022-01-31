Разделить две ветви власти

На новые инициативы Касым-­Жомарта Токаева нужно смотреть как на логическое продолжение его политических реформ. Не зря Президент акцентировал внимание на том, что он должен быть равноудален от деятельности любых политических партий и движений. Речь идет о разделении и нормализации отношений двух ветвей власти – законодательной и исполнительной.

Потому что партия – это тот элемент политического пространства, который формирует законодательную власть. И сила партии в том, что она представляет собой политичес­кую программу, определенное общественно-политическое движение, набор взглядов и ценностей, и весь этот «багаж» приносит в органы законодательной власти.

У нас, получается, действовала не­много другая система, когда партия «Nur Otan» была тесно сопряжена с исполнительной властью и часто занималась административными вопросами. Иногда, как отметил Президент, это переходило в прямое копирование. Поэтому дистанцирование Главы государства от партии – необходимое, обязательное условие дальнейшего прогресса общественно-политичес­кого пространства нашей страны.

Причем Президент подошел к этому более чем рационально. У многих были ожидания чуть ли не полного отказа Касым-Жомарта Токаева от партии власти, выдвигались даже различные невероятные теории вплоть до роспуска партии. Но такие кардинальные меры, прежде всего, несут риск дестабилизации и не нужны нам.

Государство – это большая упорядоченная машина, и есть определенные законы и правила, по которым мы все должны играть. Нельзя просто взять и разогнать партию или Парламент, мы не должны никому позволять этого сделать.

Президент разумно осознает это и, не допуская в критической ситуации излишней дестабилизации, принимает на себя руководство партией. Но дает ей время на переформатирование своей работы. И не нужно себя обманывать: скорее всего, в конце года Президент скажет: «Все, этот период я вас провел, вы должны были адаптироваться, понять, насколько сильно изменились для вас правила игры, дальше – сами».

Это очень большое и важное изменение в политической структуре нашего общества, и я его приветствую. Потому что сращение у нас идет не только на уровне верховной исполнительной власти, оно по всей ее вертикали.

Еще одна важная деталь, которая, возможно, прошла «ниже радаров». Из состава Политбюро партии Nur Otan выведены разные фигуры по разным причинам. Но среди них есть большая группа министров и политических государственных служащих, которых вывели из политбюро именно для того, чтобы начать процесс отделения исполнительного аппарата государства от политической партии. Чтобы министр не был связан никакими политическими обязательствами, кроме тех, которые на него налагают его профессия и должность. Это очень важное действие.

Партия – это сила не организационно-хозяйствующего характера, чтобы мы ждали от нее какой-то трансформации, как, например, от фонда «Сам­рук-Казына». Политическая партия должна генерировать идеи, решения и политическое лидерство – тогда мы можем говорить о доверии к ней. А если это безликая, безъязыкая партия, но с хорошим исполнительс­ко-организационным аппаратом, то это никому не интересно. Поэтому, я считаю, не так важны организационные изменения, как идеологические.

С большим уважением я отношусь к работе «Nur Otan» по выстраиванию сети общественных приемных. Возможно, в столице это не столь заметно, но во многих регионах, особенно на юге страны, насколько я знаю, общественная приемная «Nur Otan» – значимый орган, авторитетный среди населения. Люди туда обращаются, и общественные приемные располагают компетенциями, как с этими обращениями работать, классифицировать и обрабатывать. Если партия выстроит четкое взаимодействие между сетью общественных приемных и фракцией в Парламенте, думаю, это будет очень важный инструмент.

Что касается маслихатов, то их деятельность действительно абсолютно непрозрачна. Я как исследователь могу сказать, что сайты маслихатов вовремя не заполняются, поручение об онлайн-трансляциях заседаний не исполняется. И кто за это должен отвечать, непонятно, есть ли на это ресурсы у самих маслихатов? Потому что они тоже справедливо заявляют, что у них только один секретарь и нет своего бюджета.

В ближайшей перспективе именно региональные проблемы выйдут на первый план повестки, и маслихат должен все-таки стать не сборищем достойных граждан, а действительно рабочим коллегиальным органом, это критично. Не знаю, насколько это зависит только от «Nur Otan» (хотя у нас есть мономаслихаты, состоящие из представителей только этой партии), но сильный, подотчетный и прозрачный маслихат очень важен в современных условиях.