"Разделяем боль и горечь семьи" – мажилисмены о трагедии в Жанатасе
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин от имени депутатов Мажилиса выразил глубокие соболезнования семье Абдумаликовых, потерявшей пятерых детей в результате пожара в Жанатасе Сарысуского района Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.
Нурлан Нигматулин от всего депутатского корпуса передал искренние слова поддержки и сочувствия, назвав случившееся огромной трагедией, которая болью отозвалась в сердцах и душах казахстанцев.
"Глубоко потрясены известием о гибели детей, разделяем боль и горечь семьи, которую постигла такая невосполнимая утрата", - отметил спикер Мажилиса.
Напомним, в городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области в 5-этажном жилом доме произошел пожар в квартире на 3 этаже, в результате которого погибли пятеро детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения.
Для установления причин происшествия распоряжением акима Жамбылской области создана специальная комиссия во главе с заместителем акима области Уланом Жазылбеком, которые выехали на место происшествия. В состав комиссии также вошли представители прокуратуры, департамента полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям и других заинтересованных госорганов
По факту пожара начато досудебное расследование по ч.3 ст.292 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности).
В областном департаменте полиции отметили, что семья благополучная, на учете нигде не состоит, отец семейства работает в медицинском учреждении, мать находится в декретном отпуске (работает учителем в школе).