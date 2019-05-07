​Разделяем боль утраты

Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин направил телеграмму соболезнования спикеру Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячесла­ву Володину.

«С чувством глубокой скорби восприняли известие о трагичес­кой гибели людей в результате авиапроисшествия в московском аэропорту Шереметьево. От имени депутатов Мажилиса Пар­ламента Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы разделяем с ними боль и горечь невосполнимой утраты», – говорится в тексте телеграммы.

Нурлан Нигматулин пожелал также скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщила пресс-служба Мажилиса.