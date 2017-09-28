​Разделяй и властвуй

Сегодня мы все знаем о проблеме переполненности городских свалок, официально именуемых «полигонами ТБО» – твердых бытовых отходов. Сложившаяся на них ситуация пагубно влияет на окружающую среду и, как следствие, на наше с вами здоровье.

Для решения этой острой проб­лемы, по мнению экспертов, преж­де всего необходимо сформировать инфраструктуру для ведения так называемого «раздельного сбора ТБО».

Эта мера, как заявляют специалисты ТОО «LS Kokshetau» – компании, специализирующейся на сборе и первичной обработке вторсырья, нужна для того, чтобы пищевые отходы не попадали в один контейнер с пластиком, консервными и пивными банками, картонными коробками и стеклопосудой, которые можно и должно использовать в рециклинге.

Все дело в том, что при смешивании вторсырья с пищевыми отходами то и другое теряет свою ценность, становится непригодным для дальнейшей переработки, что в итоге и приводит к переполненности полигонов ТБО.

В конечном итоге этот мусорный микст либо сжигается, либо закапывается, что наносит невос­полнимый урон окружающей среде. Ведь, к примеру, пластик разлагается в почве примерно 250 лет, а при его сжигании в атмосферу попадают опасные для всего живого вещества. Стеклу и вовсе требуется свыше 1 000 лет, чтобы раствориться до силикатных соединений.

Сейчас в Акмолинской области раздельный сбор бытовых отходов развивают ТОО «LS Kokshetau» и «ЭкоСервис Бурабай». Первое интегрировано в родственные республиканские структуры, второе занимается сбором ТБО, в основном в Щучинско-Боровской курортной зоне.

Как сообщил директор ТОО «LS Kokshetau» Сергей Лущинский, с января текущего года возглавляемое им товарищество стало действительным членом Казахстанской Ассоциации по управлению отходами KAZ WAST.

Заготовительные площадки ТОО находятся в Астане, Кокшетау, Петропавловске, а также Щучинске, Атбасаре и Степногорске. Выступая в поддержку экологии, оно достаточно успешно развивает проекты по раздельному сбору бытового мусора.

…Вместе с коммерческим директором ТОО «LS Kokshetau» Владимиром Усатовым мы обошли производственные помещения, где повсюду царил рабочий порядок, насколько эти слова применимы к предприятию, собирающему мусор и хлам по всему областному центру. Рядом с одним из ангаров, где хранятся отходы, шла погрузка прессованных пластиковых бутылок в 20-тонную фуру.

В последние три года у сборщиков и переработчиков ТБО из Кокшетау наблюдается устойчивый рост показателей, расширяется география сбора, поэтому в перс­пективе у коллектива есть желание и задумки в части расширения производства. К примеру, по установке технологической линии для переработки отходов, но пока объемы собираемых ТБО не настолько велики, значит, есть еще время на более тщательную подготовку этой инициативы...

Надо сказать, в прошлом году ТОО «LS Kokshetau» успешно запустило пилотный проект по установке контейнеров для раздельного сбора мусора сразу в нескольких микрорайонах Кокшетау. Сначала контейнеров было только 5, потом их число утроилось. Новшество было встречено горожанами с одобрением, некоторые из них звонили и благодарили руководство компании за такое нужное начинание. Но ведь это лишь начало, пусть и успешное...

– Конечно, очень нелегко менять сознание наших сограждан, приу­чать их к необходимости нового отношения к бытовым отходам как потенциальному вторичному сырьевому ресурсу, – говорит Владимир Усатов. – Ведь, наверное, не каждый знает, что, например, тот же картон можно перерабатывать до семи раз, а с жестяными банками из-под напитков это можно проделывать практически бесконечно. Поэтому приходится постоянно вести разъяснительную и агитационную работу, и в этом важном деле мы рассчитываем на помощь масс-медиа.

К тому же метод раздельного сбора ТБО требует решения ряда остро стоящих проблем на законодательном уровне. В частности, компания не вправе самостоятельно устанавливать свои контейнеры, которые местная власть может запретить и потребовать убрать. Хотя бы по той причине, что они якобы портят внешний вид двора и не соответствуют некоему вновь утвержденному образцу…

Для «мусорщиков» же это очень затратно – производство одного такого контейнера обходится в 120 тыс. тенге минимум при сроке окупаемости в среднем до пяти лет. Так что в этом плане предстоит еще немало поработать, но ведь недаром говориться: «Лиха беда начало». Любое новое дело всегда трудно начинать.

…С середины 2008 года в Щучинске действует ТОО «ЭкоСервис Бурабай», также практи­кующее раздельный сбор, вывоз и сортировку ТБО. За это время компания заключила 1 200 договоров с юридическими лицами в Боровом, Щучинске, Макинске, поселке Котырколь и других.

– Предприятие работает системно, – рассказывает директор ТОО «ЭкоСервис Бурабай» Светлана Касенова. – Мы ведем разъяснительную работу по внедрению сис­темы раздельного сбора отходов с населением и руководителями наших основных хозяйствующих субъектов: санаториев, предприя­тий и организаций, торговых точек. Устанавливаем два вида контейнеров: для сбора остаточного мусора и упаковочных отходов (сетки). При этом также используем автомобиль с грейферной установкой для вывоза строительного мусора, золы и шлака.

В производственном цехе товарищества имеется оборудование, на котором собранное и рассортированное вторсырье прессуют по пяти фракциям: картон – бумага, твердый пластик, мягкий пластик, целлофан, жестяные консервные банки.

Благодаря системной работе по раздельному сбору ТБО предприятие не вывозит на полигон до 50–55% вторсырья. Таким способом уменьшается общая масса мусорных отходов на городской свалке.

Проблема мусора – одна из старых, но по-прежнему самых острых в мире, ориентированном на потребление. Во многих странах уже действует развитая индустрия сбора отходов с размещением в разных контейнерах. Ибо в общественном сознании все явственней доминирует понимание того, что ТБО – это прежде всего ресурсный материал, который следует перерабатывать с максимальной долей отдачи. Так что экологически ответственное отношение к мусору – важный момент современного урбанизированного менталитета, и его следует прививать казахстанцам.