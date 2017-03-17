В регионе – 310 полигонов твердых бытовых отходов, 82% из которых – частные, оставшаяся часть находится в коммунальной собственности. По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования, на начало текущего года общий объем отходов составил более 4 млн тонн, в том числе образованных в 2016 году – 345 тыс. тонн.

Остается актуальным вопрос по приведению полигонов в соответствие экологическим требованиям, а именно: оформлению разрешений на эмиссии, регулярное пополнение ликвидационных фондов. Хотя, можно отметить, имеется положительная динамика по количеству полигонов с оформленными разрешениями. По сравнению с 2010 годом их доля увеличилась на 27% и составила 262.

В прошлом году только в Аулиекольском и Джангельдинском районах заключены договоры на разработку проектов для оформления разрешений на эмиссии полигонов ТБО. В настоящее время они находятся на согласовании. В остальных районах такая работа не ведется «ввиду отсутствия финансовых средств». Также стоит обратить внимание на низкий объем накопленных средств в ликвидационных фондах, необходимых для рекультивации полигонов после их заполнения. Размеры перечислений носят зачастую формальный характер.

Еще одним важным вопросом является приведение полигонов ТБО в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям: из 310 полигонов только 105 подходят по нормам. По информации акиматов, одной из основных причин этого опять же является отсутствие у собственников финансовых средств.

Вместе с тем навести порядок смогли в Аулиекольском, Алтынсаринском, Денисовском, Костанайском, Сарыкольском, Узункольском районах и городах Костанае и Рудном. В том числе в 2016 году проведены работы на полигоне ТБО «Северный» (г. Костанай), собственником которого является ТОО «Тазалык-2012», и на полигоне ТОО «Рудный-АБАТ-2006».

В условиях перехода Республики Казахстан к «зеленой» экономике законом от 28 апреля 2016 года внесены поправки в Экологический кодекс. По ним с 1 января 2019 года вводится запрет на захоронение твердых бытовых отходов без их предварительной сортировки и переработки. Однако, как показывает практика, в настоящее время сортировка отходов на полигонах ТБО не производится, а площадок для хранения и временного хранения отходов с целью их последующей передачи на сортировку и переработку в регионе нет.

С целью реализации «дорожной карты» по внедрению раздельного сбора, сортировки, утилизации и переработки ТБО на территориях контейнерных площадок и гаражных кооперативов в городах Костанае, Рудном и Житикаре установлено 655 специальных контейнеров для пластика, стекла, бумаги, жестяных изделий, в том числе 480 штук – по Костанаю, 126 – по Рудному и 50 – по Житикаре. В результате общий объем отсортированных отходов за 2016 год составил 11 тыс. кубометров.

В Костанае и Лисаковске ТОО «Промотход Казахстан» в качестве пилотного проекта установлены тестовые контейнеры для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп.

В рамках совместного проекта Правительства и ПРООН в Казахстане «Обновление Национального плана выполнения, интеграции управления стойкими органическими загрязнителями в процесс национального планирования и рационального управления медицинскими отходами в Казахстане» область выбрана в качестве пилотного региона.

За счет средств Глобального экологического фонда установлено исключающее сжигание оборудование по переработке медицинских отходов в Рудненской городской больнице, Житикаринской районной больнице и частном предприятии в Костанае. Дело в том, что сжигание медицинских отходов приводит к выбросам высокотоксичных загрязняющих веществ. Также в рамках проекта в медицинских учреждениях произведена замена 2 096 ртутных термометров на электронные.