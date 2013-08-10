Разделяя радость

Общество

«Для меня большое удовольствие приветствовать вас по случаю праздника ‘Id al-Fitr, завершающего месяц Рамадан, посвященный главным образом посту, молитве и милостыне… Мне известно, что в этот период для мусульман особенно важны вопросы, связанные с семьей и обществом, и стоит отметить, что в каждой из этих областей существуют определенные параллели с верой и практикой христиан. Темой, над которой мне хотелось бы поразмышлять в этом году вместе с вами и со всеми, кто прочтет это послание, является укрепление взаимного уважения с помощью воспитания», – говорится в обращении Папы.

Касаясь темы межрелигиозных отношений, Папа Римский призывает «уважать религию другого, его учение, символы и ценности», особенно дорожить отношениями между христианами и мусульманами. По мнению главы католической церк­ви, проявляя уважение к религии других или поздравляя их по случаю религиозного праздника, «мы просто стараемся разделить их радость, не ссылаясь на содержание их религиозных убеждений».

«Примите мои наилучшие пожелания и молитвы, дабы ваша жизнь могла прославлять Всевышнего и нести радость тем, кто вас окружает», – говорится в обращении Папы Римского Франциска по случаю мусульманского праздника.

Всеволод СЕРГЕЕВ

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