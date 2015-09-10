Разгадать все секреты

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Заместитель директора по научной работе Нацио­нального музея РК, член-корреспондент НАН РК, профессор Жакен ТАЙМАГАМБЕТОВ также считает, что исследования необходимо продолжить. Тем более, по его словам, сущест­вует еще несколько непроверенных архивных сведений относительно захоронения почитаемого в народе хана. И их следует тщательно проверить. Пока же говорить об успешном завершении экспедиционных работ рано.
– Жакен Кожахметович, вы были в составе первой научной экспедиции по поискам останков хана Кенесары. Она не привела к каким-либо результатам. Или это тоже можно считать результатом?
– Да, хотя каких-либо следов захоронения не удалось обнаружить, но таким образом мы смогли уменьшить список непроверенных архивных сведений. За короткое время экспедиция отработала несколько из распространенных версий относительно мес­та захоронения хана Кене. Для этого мы связались с киргизскими коллегами, которые якобы знали место погребения. Мы вместе вели раскопки, но, к сожалению, безрезультатно! Но таким образом проверили версии относительно захоронения последнего казахского хана: место в ауле Алмалы, а также расположенные рядом ущелья Киши Алмалы и Арчабаши. Напомню, первую экспедицию организовал Институт истории и этнографии им. Ч. Валиханова Академии наук Казахстана. Проходила она в Кыргызстане под руководством тогдашнего директора этого института академика Манаша Козыбаева. В случае обнаружения останков хана и его брата Наурызбая мы планировали перезахоронение батыров на родине, а именно в Кокшетауской области.
– Почему поиски сосредоточились в Кыргызстане?
– По достоверным архивным источникам, в 1847 году хан Кенесары, преследуя киргизские отряды, дошел до местности Большой Токмак и расположился на правом берегу реки Чу, в окрестностях Майтобе. То есть на территории нынешнего Кыргызстана. Здесь в неравной битве хан и батыр Наурызбай погибли.
Интерес к судьбе хана Кенесары очень высок. Неудивительно, что состав экспедиции оказался внушительным. В нее, помимо Манаша Козыбаева, вошли Мухтар Кул-Мухаммед, являвшийся одним из организаторов экспедиции, директор Института археологии им. А. Маргулана Карл Байпаков, заведующий лабораторией этничес­кой антропологии Института истории и этнографии Оразак Исмагулов, президент Регионального фонда Кенесары Касымова, она же его правнучка Нафуса Кенесарина. Всего 17 человек: историки, археологи, антропологи. В таком составе летом 1994 года на трех машинах со снаряжением мы выехали в Бишкек. Здесь встретились с директором Института истории АН Кыргызстана Санжарбеком Данияровым и познакомились с одним из наших проводников и информаторов – директором открытого архео­логического музея Бурана в Чуйском районе Е. Торехановым.
– Этот музей был связан каким-либо образом с целями экспедиции?
– Музей находится в 12 километрах от киргизского города Токмака. Он назван по имени средневекового городища Бурана, которое окружено длинными стенами с многочисленными башнями. У восточной стены шахристана располагался культово-мемориальный комплекс с минаретом. Первоначальная высота минарета достигала 42 мет­ров. Сегодня от него осталось лишь 24 метра. Рядом с минаретом была мечеть. В эту мечеть, скорее всего, и приходил хан Кенесары, когда в 1847 году преследовал киргизские отряды и дошел до местности Большой Токмак на правом берегу реки Чу.
– Сообщил ли какую-либо ценную информацию директор музея Бурана?
– По его словам, наиболее точным местом захоронения казахского хана является айыл Алмалы Кемченского района. Во многих публикациях, включая публикации Алихана Букейханова, а также архивные записи, айыл Алмалы, действительно, указывается как место упокоения хана.
– Населенные пункты, как правило, занимают большую территорию. Где именно вы намеревались проводить раскопки?
– Когда мы приехали в айыл, 85-летний местный житель Алпамыс-ата стал рассказывать, что еще его отец говорил: точное место захоронения Кенесары – ущелье Киши Алмалы. Оно находится в 7–8 километ­рах от южной стороны айыла. Более того, он даже сообщил о том, что могила хана находится под боярышником, который растет на крутом склоне у родника. Мы поехали на этот крутой склон и произвели 6 раскопов в виде траншей длиной 5 метров и глубиной от 0,7 до 1 метра. Материковый слой в них оказался нетронутым, что говорило о бесперспективности раскопок в этом месте. На крутом склоне росли три дерева, и у следующего боя­рышника, который находился в 10–12 мет­рах от первого, также заложили несколько раскопов. Целостность стратиграфии лессовых отложений подтверждала, что никаких захоронений здесь не было. Аналогичные раскопки сделали и у третьего боярышника на западном склоне возвышеннос­ти, прямо на берегу реки. И ничего не обнаружили.
По словам Амангельды – другого жителя этого же айы­ла Алмалы – могила Кенесары должна находиться в другом ущелье под названием Арчабаши. Но поисковые работы профессора антропологии Оразака Исмагулова и археолога Дмит­рия Винника в указанном райо­не также не принесли успеха.
– Какие сведения вам удалось собрать о батыре Наурызбае?
– Мы одновременно расспрашивали ученых и местных жителей о месте захоронения батыра и его соратников. По сведениям киргизских ученых Тореханова и Сапаркула, батыр и его старший брат хан Кенесары погребены в старинном мурде, или кладбище, Баал. Но указать точное место они не смогли. Их версия, на мой взгляд, является наиболее правдоподобной. Дело в том, что это мурде в Чуйской долине – самое почитаемое и священное кладбище. Мурде тщательно огорожено, площадь его составляет более гектара. Кладбище расположено на правом берегу речки Шамши, у выхода из одноименного ущелья.
Киргизский археолог Дмит­рий Винник еще в конце 1950-х го­дов здесь проводил раскопки курганов сако-усуньского времени, которые хорошо выделяются на фоне более поздних погребений. Понятным становится, почему мурде Баал так высоко почитается в народе, ведь оно воздвигнуто на месте древних памятников и захоронений предков.
Пользуясь случаем, хочу сказать еще несколько слов относительно слухов о якобы обнаруженных в 2006 году и перезахороненных останках хана Кенесары в местечке Майтобе Талгарского района Алматинской области. Я не знаю, кто привез эти кости, но у меня есть большие сомнения. Скоропалительные выводы делать нельзя. Думаю, прежде надо взять ДНК у потомков и провести сравнительные анализы. Если это действительно окажутся останки хана Кене, в чем многие ученые сомневаются, то все почес­ти надо будет произвести на государственном уровне.

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