Разгадать все секреты

Заместитель директора по научной работе Национального музея РК, член-корреспондент НАН РК, профессор Жакен ТАЙМАГАМБЕТОВ также считает, что исследования необходимо продолжить. Тем более, по его словам, существует еще несколько непроверенных архивных сведений относительно захоронения почитаемого в народе хана. И их следует тщательно проверить. Пока же говорить об успешном завершении экспедиционных работ рано.
– Жакен Кожахметович, вы были в составе первой научной экспедиции по поискам останков хана Кенесары. Она не привела к каким-либо результатам. Или это тоже можно считать результатом?
– Да, хотя каких-либо следов захоронения не удалось обнаружить, но таким образом мы смогли уменьшить список непроверенных архивных сведений. За короткое время экспедиция отработала несколько из распространенных версий относительно места захоронения хана Кене. Для этого мы связались с киргизскими коллегами, которые якобы знали место погребения. Мы вместе вели раскопки, но, к сожалению, безрезультатно! Но таким образом проверили версии относительно захоронения последнего казахского хана: место в ауле Алмалы, а также расположенные рядом ущелья Киши Алмалы и Арчабаши. Напомню, первую экспедицию организовал Институт истории и этнографии им. Ч. Валиханова Академии наук Казахстана. Проходила она в Кыргызстане под руководством тогдашнего директора этого института академика Манаша Козыбаева. В случае обнаружения останков хана и его брата Наурызбая мы планировали перезахоронение батыров на родине, а именно в Кокшетауской области.
– Почему поиски сосредоточились в Кыргызстане?
– По достоверным архивным источникам, в 1847 году хан Кенесары, преследуя киргизские отряды, дошел до местности Большой Токмак и расположился на правом берегу реки Чу, в окрестностях Майтобе. То есть на территории нынешнего Кыргызстана. Здесь в неравной битве хан и батыр Наурызбай погибли.
Интерес к судьбе хана Кенесары очень высок. Неудивительно, что состав экспедиции оказался внушительным. В нее, помимо Манаша Козыбаева, вошли Мухтар Кул-Мухаммед, являвшийся одним из организаторов экспедиции, директор Института археологии им. А. Маргулана Карл Байпаков, заведующий лабораторией этнической антропологии Института истории и этнографии Оразак Исмагулов, президент Регионального фонда Кенесары Касымова, она же его правнучка Нафуса Кенесарина. Всего 17 человек: историки, археологи, антропологи. В таком составе летом 1994 года на трех машинах со снаряжением мы выехали в Бишкек. Здесь встретились с директором Института истории АН Кыргызстана Санжарбеком Данияровым и познакомились с одним из наших проводников и информаторов – директором открытого археологического музея Бурана в Чуйском районе Е. Торехановым.
– Этот музей был связан каким-либо образом с целями экспедиции?
– Музей находится в 12 километрах от киргизского города Токмака. Он назван по имени средневекового городища Бурана, которое окружено длинными стенами с многочисленными башнями. У восточной стены шахристана располагался культово-мемориальный комплекс с минаретом. Первоначальная высота минарета достигала 42 метров. Сегодня от него осталось лишь 24 метра. Рядом с минаретом была мечеть. В эту мечеть, скорее всего, и приходил хан Кенесары, когда в 1847 году преследовал киргизские отряды и дошел до местности Большой Токмак на правом берегу реки Чу.
– Сообщил ли какую-либо ценную информацию директор музея Бурана?
– По его словам, наиболее точным местом захоронения казахского хана является айыл Алмалы Кемченского района. Во многих публикациях, включая публикации Алихана Букейханова, а также архивные записи, айыл Алмалы, действительно, указывается как место упокоения хана.
– Населенные пункты, как правило, занимают большую территорию. Где именно вы намеревались проводить раскопки?
– Когда мы приехали в айыл, 85-летний местный житель Алпамыс-ата стал рассказывать, что еще его отец говорил: точное место захоронения Кенесары – ущелье Киши Алмалы. Оно находится в 7–8 километрах от южной стороны айыла. Более того, он даже сообщил о том, что могила хана находится под боярышником, который растет на крутом склоне у родника. Мы поехали на этот крутой склон и произвели 6 раскопов в виде траншей длиной 5 метров и глубиной от 0,7 до 1 метра. Материковый слой в них оказался нетронутым, что говорило о бесперспективности раскопок в этом месте. На крутом склоне росли три дерева, и у следующего боярышника, который находился в 10–12 метрах от первого, также заложили несколько раскопов. Целостность стратиграфии лессовых отложений подтверждала, что никаких захоронений здесь не было. Аналогичные раскопки сделали и у третьего боярышника на западном склоне возвышенности, прямо на берегу реки. И ничего не обнаружили.
По словам Амангельды – другого жителя этого же айыла Алмалы – могила Кенесары должна находиться в другом ущелье под названием Арчабаши. Но поисковые работы профессора антропологии Оразака Исмагулова и археолога Дмитрия Винника в указанном районе также не принесли успеха.
– Какие сведения вам удалось собрать о батыре Наурызбае?
– Мы одновременно расспрашивали ученых и местных жителей о месте захоронения батыра и его соратников. По сведениям киргизских ученых Тореханова и Сапаркула, батыр и его старший брат хан Кенесары погребены в старинном мурде, или кладбище, Баал. Но указать точное место они не смогли. Их версия, на мой взгляд, является наиболее правдоподобной. Дело в том, что это мурде в Чуйской долине – самое почитаемое и священное кладбище. Мурде тщательно огорожено, площадь его составляет более гектара. Кладбище расположено на правом берегу речки Шамши, у выхода из одноименного ущелья.
Киргизский археолог Дмитрий Винник еще в конце 1950-х годов здесь проводил раскопки курганов сако-усуньского времени, которые хорошо выделяются на фоне более поздних погребений. Понятным становится, почему мурде Баал так высоко почитается в народе, ведь оно воздвигнуто на месте древних памятников и захоронений предков.
Пользуясь случаем, хочу сказать еще несколько слов относительно слухов о якобы обнаруженных в 2006 году и перезахороненных останках хана Кенесары в местечке Майтобе Талгарского района Алматинской области. Я не знаю, кто привез эти кости, но у меня есть большие сомнения. Скоропалительные выводы делать нельзя. Думаю, прежде надо взять ДНК у потомков и провести сравнительные анализы. Если это действительно окажутся останки хана Кене, в чем многие ученые сомневаются, то все почести надо будет произвести на государственном уровне.