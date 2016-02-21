Разгонять смог в Пекине будут с помощью вентиляционных коридоров

В Пекине намерены создать пять ветропропускных коридоров, это поможет бороться со смогом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Ширина коридоров первого уровня составит свыше 500 м. Будут и коридоры второго уровня, шириной более 80 м. Создаваемая ветросистема позволит разгонять смог.
Участки первого уровня пройдут через многие парки и большие зеленые зоны в центральных районах китайской столицы.
В будущем также могут быть построены ветропропускные коридоры третьего уровня. На выделенных под ветропропускные коридоры территориях будет строго контролироваться масштаб строительства, при наличии условий будет обеспечиваться связность этих коридоров в узловых пунктах.
"Пекин сейчас задействует участок с довольно большой ветропропускной способностью для совершенствования системы ветропропускных коридоров в центральных городских районах, чтобы повысить общую циркуляцию воздуха в районе застройки", – сообщил заместитель главы Пекинского комитета городского планирования Ван Фэй.
Согласно данным специалистов, ветер в Пекине в основном направляется наверх в связи с плотностью и высотой застройки. Городские ветропропускные коридоры сохранят в городе зеленые участки, водные объекты и другие экологические объекты, сохранят безопасное зеленое пространство и экологическую структуру.
Ширина коридоров первого уровня составит свыше 500 м. Будут и коридоры второго уровня, шириной более 80 м. Создаваемая ветросистема позволит разгонять смог.
Участки первого уровня пройдут через многие парки и большие зеленые зоны в центральных районах китайской столицы.
В будущем также могут быть построены ветропропускные коридоры третьего уровня. На выделенных под ветропропускные коридоры территориях будет строго контролироваться масштаб строительства, при наличии условий будет обеспечиваться связность этих коридоров в узловых пунктах.
"Пекин сейчас задействует участок с довольно большой ветропропускной способностью для совершенствования системы ветропропускных коридоров в центральных городских районах, чтобы повысить общую циркуляцию воздуха в районе застройки", – сообщил заместитель главы Пекинского комитета городского планирования Ван Фэй.
Согласно данным специалистов, ветер в Пекине в основном направляется наверх в связи с плотностью и высотой застройки. Городские ветропропускные коридоры сохранят в городе зеленые участки, водные объекты и другие экологические объекты, сохранят безопасное зеленое пространство и экологическую структуру.