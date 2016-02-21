Разгонять смог в Пекине будут с помощью вентиляционных коридоров

В мире
Фото с сайта asfera.info
В Пекине намерены создать пять ветропропускных коридоров, это поможет бороться со смогом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Ширина коридоров первого уровня составит свыше 500 м. Будут и коридоры второго уровня, шириной более 80 м. Создаваемая ветросистема позволит разгонять смог.

Участки первого уровня пройдут через многие парки и большие зеленые зоны в центральных районах китайской столицы.

В будущем также могут быть построены ветропропускные коридоры третьего уровня. На выделенных под ветропропускные коридоры территориях будет строго контролироваться масштаб строительства, при наличии условий будет обеспечиваться связность этих коридоров в узловых пунктах.

"Пекин сейчас задействует участок с довольно большой ветропропускной способностью для совершенствования системы ветропропускных коридоров в центральных городских районах, чтобы повысить общую циркуляцию воздуха в районе застройки", – сообщил заместитель главы Пекинского комитета городского планирования Ван Фэй.

Согласно данным специалистов, ветер в Пекине в основном направляется наверх в связи с плотностью и высотой застройки. Городские ветропропускные коридоры сохранят в городе зеленые участки, водные объекты и другие экологические объекты, сохранят безопасное зеленое пространство и экологическую структуру.

Популярное

Все
Лето перемен
«Золотая» Фатима
Возродить сквозное судоходство
Отпуск отменяется
«Кайрат» и «Тобол» заставляют нервничать
Законодательная повестка
Символы надежды
Инструмент экономической дипломатии
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Косшы: пять лет в статусе города
День металлурга
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Улицу Алматы в Астане частично закроют до конца 2026 года
Золото, а не завод!
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Отличный старт
Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова
Встают на крыло
Пожар в «Семей орманы» локализован - Минэкологии
Неудача «Астаны» и «Елимая»
Дом для культуры
Ресайклинг при ремонте дорог
Золото из Терамо
Стипендия от Динары
Раненого филина передали в зоопарк
На Кубке мира в Корее
В тройке сильнейших
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР

Читайте также

Мощный шторм обрушился на Стамбул
Электросети не выдерживают нагрузки из-за жары в Кыргызстане
Опыт НОК Казахстана включили в число лучших мировых практик
Слияние Paramount и Warner Bros. остановлено

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]