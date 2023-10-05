Разговор будет о главном

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Кадиша Ныгмет

Республиканский съезд педагогов пройдет в Астане.

Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК, подобное мероприятие не проводилось с 2005 года. А впервые Съезд работников просвещения и ученых Казахстана проходил 100 лет назад – в 1924-м. В его работе принимали участие видные деятели государства, лидеры партии «Алаш». На съезде обсуждались такие вопросы, как создание учебников, открытие техникумов и институтов по подготовке учительских кад­ров, переход от арабского алфавита на латиницу и другие. За годы независимости Казахстана съезд учителей проводился в 1998 и 2005 годах.

Напомним, в этом году утверждена дата празднования Дня учителя – 5 октября. Ее синхронизировали с Всемирным днем учителей.

На площадках нынешнего съез­да педагоги смогут поделиться передовым опытом и международными практиками. Будут рассмотрены вопросы совершенствования содержания учебных, методико-дидактических средств обучения на основе результатов научных исследований, обеспечения высокой культуры педагогического ресурса, а также создания безбарьерных условий воспитания и обучения для каждого ребенка. На съезде выступят лучшие педагоги, эксперты-тренеры, молодые учителя, руководители организаций образования, ветераны педагогического труда.

Особое внимание на Республиканском съезде педагогов будет уделено повышению качества среднего образования. Концептуальные аспекты его улучшения будут освещены в докладе министра просвещения «Качество образования: состояние и пути улучшения». В этот же день пройдет церемония награждения лучших педагогов страны.

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