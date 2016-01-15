​Разговор на перспективу

В регионе они ознакомились с деятельностью Ассамблеи народа Казахстана, отметив ее уникальный опыт.

– Думаем, – сказал Адомас Давалга, – что мы сможем наладить сотрудничество в различных сферах, в том числе экономических. Именно экономический блок аким СКО Ерик Султанов и представил гостям со всей полнотой, подчеркнув выгодное географическое положение Петропавловска, рассказав о перспективах добычи полезных ископаемых и развитии перерабатывающих сельхозпродукцию предприятий, весьма привлекательных в глазах инвесторов. В завершение встречи глава региона предложил провести форум североказахстанских и литовских предпринимателей.