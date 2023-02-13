Разговор начистоту Выживут ли печатные СМИ?

Общество
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Дана Муканова

Цифровая революция изменила способы получения информации.
Газеты и журналы в руках пассажиров общественного транспорта сменили смартфоны.

Вместо кроссвордов – игры-головоломки. Вместо аналитики – цифровая «жвачка» и клиповые откровения новоявленных тиктокеров и иже с ними.

Конечно, читать новости удобнее и прак­тичнее с помощью смартфона. Ведь он всегда под рукой, помещается в карман, да и не надо искать печатные киоски, исчезнувшие с улиц городов.

У интернет-СМИ, несомненно, много преимуществ: статьи публикуются оперативно, не привязаны к скорости работы типографий и доставки периодики со стороны почтальонов. Один клик и – новость уходит в народ. Да и с подпиской заморачиваться не нужно, а то ведь выписать газеты – настоящий квест. Мало отстоять очередь, так от тебя еще и наличные деньги потребуют. А кто с собой носит сегодня кошелек, если он не цифровой?

Журналы и газеты ограничены печатной площадью, которая зависит от заоблачных цен на бумагу. К тому же обратная связь в интернет-СМИ происходит намного легче. Читатели, подписчики, если и пишут в газету, то также коммуницируют через Интернет.

Все это наталкивает на мысль, что печатные СМИ уже не востребованы и находятся на грани исчезновения. Многие блогеры авторитетно заявляют: мол, газеты – вчерашний день. Что тут можно сказать? Похожие вещи говорили о театрах, когда в мир ворвался кинематограф. Когда изобрели телевидение, ту же судьбу предрекали книгам. А когда появи­лись электронные носители, вмещающие всю мировую классику на одном носителе, все дружно бросились хоронить книжные магазины. Телевидению тоже предсказывали исчезновение под давлением Интернета.

Что же в итоге? Театры как были, так и остались в нашей жизни и, более того, набирают все большую популярность. Телевидение продолжает жить. Книжные магазины тоже никуда не делись. Печатные киоски в Казах­стане пропали из виду, но во многих развитых странах они чуть ли не на каждом шагу. И газеты продолжают жить, хотя рынок печатных СМИ изрядно потряхивает.

Многие популярные издания ушли в Интернет. Но опять же мировые тенденции говорят, что нынешняя ситуация – всего лишь переходный период. По крайней мере, даже в самых передовых государствах – лидерах в области цифровизации – тиражи газет неизменно растут.

Газета стала элементом респектабельности, вдумчивости, аналитичности. Если Интернет иногда сравнивают с большой информационной «помойкой», то печатные СМИ – это аналитическое осмысление важнейших событий в стране и мире.

К тому же в погоне за рейтингом, а тут многое зависит от скорости, даже авторитетные мировые СМИ допускают ошибки, распространяют фейки. Не говорим уж о блогерах. Они могут ошибаться, не обладать нужными знаниями, быть поверхностными. И их некому поправить. В отличие от журналистов газет, где за каждым их материалом стоит труд целого коллектива.

Как следствие, газета глубже погружается в тему, у нее нет жесткого дедлайна, она раскрывает шире новость, трактует ее и анализирует, ибо иначе та новость не имеет никакой ценности. Главный капитал профессиональных газет – доверие читателей. А это в эпоху пост­правды – один из важнейших показателей.

Добавим, что печатные издания активно осваивают Интернет, имея сайты и аккаунты в социальных сетях. Их фокус в настоящее время направлен на создание контента для нескольких платформ. Нельзя отказываться от традиционного способа доставки информации, ведь многие до сих пор выписывают газеты. Но и требования новой цифровой реальности нельзя игнорировать. Поэтому сайты и социальные сети изданий работают на скорость, а бумажные издания делают ставку на аналитичность.

Идет поиск новых форм подачи информации. Особенно для молодежи, которая предпочитает гаджеты. Одним из таких примеров является инновационный проект японской газеты Mainichi Newspapers и брендингового агентства Dentsu. Маркетинговые исследования показали, что японская молодежь каждый день покупает питьевую воду. Это натолкнуло на идею сблизить молодежь и печать посредством их привычек потребления воды.

Dentsu разработало бутылку воды News Bottle, на обертке которой печаталось краткое содержание новостных статей из газеты Mainichi Newspapers. Кроме того, на оберточной бумаге расположен QR-код, с помощью которого можно приобрести номер издания через смартфон. Эксперимент длился месяц, и итог оказался крайне успешным. Газета увеличила свою аудиторию.

Если говорить о небольших газетах, то они все так же имеют ценность. Печатные СМИ полезны в маленьких сообществах. Они выпускаются раз или два раза в неделю и предоставляют информацию, которая интересна для жителей местного сообщества.

Все это говорит о том, что слухи о смерти печатных СМИ сильно преувеличены. Важно одно: газеты должны быть действительно интересными.

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