Разговор начистоту

В Жамбылской области с рабочей поездкой побывал советник Президента РК Малик Отарбаев.

Его основной задачей было узнать об актуальных и злободневных воп­росах жителей региона на местах в рамках реализации концепции «слышащего государства». В регионе он встретился с представителями старшего поколения – ветеранами, которые поделились мнениями о социально-экономической жизни области, своими чаяниями и наболевшими проблемами.

Малик Отарбаев провел встречу с руководителями этнокультурных объединений – представителями узбекского, украинского, татаро-башкирского, русского и уйгурского культурных центров, в ходе которой поднимались вопросы сохранения и укрепления межэтнических отношений.

В ходе поездки советник Главы государства ознакомился с деятельностью некоторых культурных центров, а также побывал в Жамбылском и Байзакском районах, где также провел еще несколько встреч с местными жителями.