Разговор о будущем страны: Послание Главы государства обсудили в Qarmet

Государственные приоритеты - в центре внимания металлургов

Фото предоставлено пресс-службой Курултая

В заводоуправлении металлургического комбината Qarmet состоялась встреча трудового коллектива с депутатами Курултая, членами Қазақстан Халық Кеңесі и Правительства. Главной темой обсуждения стало Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева, его ключевые положения и задачи, направленные на дальнейшее развитие страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Курултая

Среди участников встречи председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Унзила Шапак, депутат Курултая Вадим Басин, члены Қазақстан Халық Кеңесі Гаухар Акижанова и Александр Куприенко, вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс, вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, заместитель акима области Шынгыс Суюнбаев, председатель Общественного совета Карагандинской области Серикжан Байбосынов.

Перед встречей с трудовым коллективом гости ознакомились с производственными объектами комбината. Это позволило им непосредственно увидеть работу одного из крупнейших промышленных предприятий страны, оценить его производственные возможности и обсудить вопросы дальнейшего развития металлургической отрасли.

В ходе встречи участники остановились на основных направлениях Послания Главы государства, уделив особое внимание технологической модернизации промышленности, развитию энергетики, строительству инфраструктурных объектов и устойчивому развитию индустриальных предприятий.

Одной из важных тем Послания стала объявленная Президентом «Народная стройка», которая должна охватить все регионы Казахстана. Глава государства подчеркнул, что масштабная работа будет направлена на создание и обновление объектов, необходимых для комфортной жизни граждан.

Для металлургического предприятия вопросы, поднятые в Послании, имеют особую актуальность. В своем выступлении депутат Курултая Вадим Басин, имеющий многолетний опыт работы в данной отрасли, отметил, что реформы, предложенные Главой государства, находят практическое воплощение в развитии предприятий, обновлении производственных мощностей и создании условий для устойчивого экономического роста.

- Преобразования в промышленности невозможны без последовательной модернизации, внедрения инновационных технологий и подготовки квалифицированных кадров. От того, насколько своевременно предприятия будут адаптироваться к новым экономическим условиям, зависит их конкурентоспособность и будущее отечественного производства, - подчеркнул Вадим Басин.

По итогам встречи стороны отметили важность сохранения прямого канала коммуникаций между депутатским корпусом и представителями реального сектора экономики для эффективного мониторинга исполнения государственных программ на местах. Озвученные в ходе диалога предложения будут систематизированы для дальнейшей работы в рамках экспертной и законотворческой деятельности Курултая.

Встреча позволила обсудить государственные приоритеты непосредственно с представителями трудового коллектива предприятия. Подобный формат диалога дает возможность не только донести основные положения Послания до работников, но и рассмотреть их через призму конкретных задач, стоящих перед промышленностью и экономикой страны.

#депутаты #регионы #послание

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