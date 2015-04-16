Свежий выпуск Разговор о космосе Елена ИВАНОВА, Астана

Первый казахский космонавт поделился воспоминаниями о своем детстве, проведенном в Карагандинской области. Мечта о небе зародилась, когда он впервые увидел взмывающего ввысь могучего «стального коня». Многие юноши и девушки впервые узнали, что летчик-космонавт СССР Тохтар Аубакиров был удостоен звания Героя Советского Союза задолго до своего полета в космос – еще в 1988-м за испытания моделей и модификаций боевых МиГов. Тохтар Аубакиров был первым летчиком-испытателем, поднявшим серийный сверхзвуковой истребитель МиГ-29 с палубы авианесущего крейсера «Тбилиси».

В ходе встречи ее юные участники смогли задать воп­росы легендарному космонавту. Молодежь интересовало все: как выглядит Земля из иллюминатора космического корабля, как стать летчиком-испытателем, что человек чувствует, находясь в невесомости... В завершение встречи ребята смогли сфотографироваться с Тохтаром Аубакировым.



