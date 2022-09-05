Разговор о сокровенном

Темиртауский театр для детей и юношества привез награду с международного фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays».

Этот театр небольшой, но амбициозный. Основная его аудитория – в возрасте до 18 лет, но здесь ставят спектакли и для взрослых. Причем ТЮЗ активно популяризирует современную драматургию, чем отличается от других театров, которые делают ставку на проверенную временем классику.

Благодаря этой своей особенности Темиртауский ТЮЗ участвовал в XV Международном фестивале современной драматургии «Коляда-Plays» в Екатеринбурге. К участникам там предъявляют одно важное требование: представить на суд жюри спектакль, поставленный по пьесам известного российского драматурга Николая Коляды и его учеников.

Наш театр возил на фестиваль трагикомедию «Тот самый день». Это история о жизни 37-летней Марии, которая не вышла замуж и живет с мамой. А та пытается наладить жизнь дочери, познакомив с сыном подруги. Мама действует из соображения «если не замужем, хотя бы ребенка родить надо».

Режиссерами-постановщиками спектакля стали руководитель Темиртауского ТЮЗа Владимир Дроздецкий и его заместитель Павел Авдюков.

– «Тот самый день» – пьеса ученицы Николая Коляды, известного российского драматурга Ярославы Пулинович, – говорит Павел Авдюков. – Наша трагикомедия понравилась зрителям. Спектакль стал кассовым. В нем поднимаются темы, которые в нашем обществе не принято обсуждать. Мы показали его и на фестивале «ТеART-Кокше» в Кокшетау, где он получил номинацию «За художественную целостность».

А из Екатеринбурга темиртаусцы привезли диплом за лучшую женскую роль второго плана. Его удостоилась актриса Людмила Гулуева, сыгравшая в «Том самом дне» мать главной героини Марии. Жюри фестиваля «Коляда-Plays» высоко оценило талант и качественную работу артистки из маленького казахстанского городка металлургов.

Тюзовцы воодушевились своей первой победой и не собираются останавливаться на достигнутом. В следующем году они вновь хотят удивить мэтров театрального искусства. Не исключено, что это будет спектакль по пьесе Николая Коляды под названием «Баба Шанель».

– Это история женского хора, который состоит из старушек, пытающихся заявить миру о себе и быть нужными, – отмечает Павел Авдюков. – Спектакль получился трогательный. Мы специально не давим слезу. Наша постановка – честный разговор со зрителем о том, каково это – быть забытым на старости лет. Я заметил, что пос­ле спектакля многие молодые люди выходят из зала задумчивые, озадаченные. Они начинают звонить своим родителям, бабушкам и дедушкам, потому что поняли, как важно для них внимание их детей и внуков.