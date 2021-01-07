​Разговор о высших ценностях

В экспертном обсуждении, организованном Институтом евразийской интеграции, приняли участие казахстанские ученые, творческая интеллигенция, эксперты, исследователи и члены Национального совета общественного доверия при Президенте РК. Модератором мероприятия выступил директор Института евразийской интеграции политолог Ерлан Саиров.

Он отметил, что в статье Главы государства «Независимость превыше всего» уделяется особое внимание не только историческому развитию казахстанского общества и государства, но и внутреннему миру человека сквозь призму гуманистических ценностей и культурного богатства казахского народа.

– За прошедшие 30 лет независимости каждый из нас пережил множество сложных и радостных жизненных этапов, оказывался в различных ситуациях, – отметил Ерлан Саиров. – И при этом каждый своим трудом, своими идеями и решениями укреплял независимость. Бывало и такое, когда борьба за суверенитет государства превращалась в борьбу за собственные ценности, мировоззрение или же, напротив, вынуждала пересмотреть свои установки и поменять взгляд на жизнь. Поэтому каждая тема, затронутая в статье, для казах­станцев имеет особую значимость. И мы надеемся, что реа­лизация озвученных в статье инициатив будет способствовать прогрессивному развитию нашего общества.

В свою очередь ректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева док­тор историчес­ких наук Ерлан Сыдыков сделал акцент на актуальности и своевременности статьи Касым-Жомарта Токаева. По его мнению, сейчас как никогда необходимо подробное и взвешенное рассмотрение, глубокое изучение демографических и культурологических вопросов в контексте вех истории, в том чис­ле и трагических.

Как подчеркивает Президент в статье, новые научные открытия показывают всему миру, насколько далеко в глубь веков уходит корнями история казахского народа.

«Плоды таких фундаментальных изысканий должны изучаться и использоваться не только узкими специалистами. Необходимо сделать эти уникальные знания понятными и доступными широкой аудитории. Ведь глубокое историческое сознание – это не прерогатива профессиональных историков, обладать им должен весь народ, особенно молодежь», – отмечает Глава государства.

О необходимости подготовки и издания многотомного справочника по истории Казахстана и казахского этноса говорил в своем выступлении президент Международной тюркской академии, председатель правления АО «РГ «Егемен Қазақстан» академик НАН РК Дархан Кыдырали. Он также поддержал высказывания Президента о применении новых научных принципов при интерпретации тех или иных исторических событий.

Кроме того, в ходе экспертного обсуждения поднимались воп­росы издания произведений мировой классики на казахском языке, формирования каналов сотрудничества и обмена данными между научными исследовательскими центрами, занимающимися изу­чением истории. Также шла речь о развитии сотрудничества между историками и писателями, сценаристами, режиссерами для создания документальных и художественных фильмов о формировании казахского этноса, становлении и развитии казахской государственности.