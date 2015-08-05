Разговор у кромки поля Статьи 1113 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Специалисты и руководители агроформирований непосредственно в поле обсудили вопросы развития растениеводства и семеноводства. Здесь же менеджеры известных в сфере АПК международных компаний по производству удобрений и сельскохозяйственной техники презентовали собравшимся свою продукцию.



Аким области Даниал Ахметов поздравил отечественных сельхозпроизводителей с вступлением Казахстана в ВТО. В своей речи перед участниками выездного семинара-совещания он сделал акцент на повышении производительности труда. По словам главы региона, передовые технологии, грамотное и экономное расходование сельхозресурсов способны обеспечить продовольственную безопас­ность страны.



Между тем Опытное хозяйство масличных культур имеет на сегодня статус производителя оригинальных и элитных семян подсолнечника, озимой и яровой пшеницы. ОХМК является также производителем 1, 2 и 3-й репродукции семян вышеназванных культур. Успешно осваивают в хозяйстве такие новые культуры, как тритикале (озимый пшенично-ржаной гибрид) и рапс озимый. Урожайность гибридной ржи достигает на полях хозяйства 60 ц/;га и выше – прежде невиданный для региона результат. Помимо всего хозяйство занимается племенной работой по улучшению породности крупного рогатого скота. Фермерами взят курс на увеличение дойного стада и надоев молока.



Осуществлению далеко идущих планов восточноказахстанцев помогают специалисты – селекционеры из Беларуси, работающие в ОХМК по приглашению. Один из них – Николай Афанасевич, приехавший в Восточный Казахстан еще в 2010 году.



– Сохранению лидерских позиций способствует правильный баланс производственной и научно-исследовательской деятельности хозяйства, – считает белорусский коллега. – Сегодня, когда Казахстан вступил в ВТО, эти приоритеты представляют особую важность.

Директор ТОО "ОХМК" Ришат Ахмадиев секрет получения высоких урожаев и надоев связывает со строгим соблюдением последовательности технологии производства.



– Главное, диктатура производства и ни малейшего отступления от технологии, – убежденно заявил руководитель передового в регионе хозяйства. – Наша восточноказахстанская земля позволяет добиваться хороших результатов.



Участников выездного семинара-совещания впечатлило поле с тяжелыми колосьями тритикале, где нынче планируется получить 80 центнеров с гектара. В хозяйстве выращивают данную культуру уже второй год подряд.



В рамках Дня поля гости посетили питомники гибридизации, где осуществляется селекционная работа по выведению новых сортов зерновых и масличных культур. Перспективными в плане сбыта являются также такие культуры, как лен и соя. На полях 15 питомников выращиваются раннеспелые высокопродуктивные гибриды подсолнечника. ТОО "ОХМК" является патентообладателем шести гибридов данной культуры.

Глава хозяйства Ришат Ахмадиев подробно рассказал и о работе "молочного производства". ТОО "ОХМК" входит в региональную программу по созданию и расширению молочно-товарных ферм. Общая стоимость проекта 1 млрд 580 млн тенге.



– Молочно-товарную ферму на 600 голов мы сдадим в октябре текущего года. В ближайших планах – строительство МТФ на 1 200, – делится фермер. – Сегодня мы получаем по 6 тысяч 200 килограммов молока на одну корову. В советское время доярке, которая надаивала три с половиной тысячи килограммов, давали звание Героя Соцтруда. Мы этот барьер перешагнули за счет генетики и передовых технологий получения молока.



Прежде чем "зайти" в животноводство, в хозяйстве изучили опыт Израиля, Австрии и многих других стран.



– Поехали в Беларусь, потому как эта страна занимает пятое место в мире по производству молока, – рассказывает Ришат Ахмадиев. – Пригласили на работу Николая Афанасьевича, на тот момент работавшего заместителем директора одного из крупных белорусских агрокомплексов. Так у нас появился технолог по животноводству, и уже спустя два года мы сумели увеличить надои до 15 тонн молока в сутки, а было 5,7 тонны. Причем и стадо, и доярки остались те же. Единственное, что мы сделали, это поставили молокопровод и изменили рацион питания коров.



По словам заместителя начальника областного управления сельского хозяйства Асуата Насырова, ТОО "ОХМК" получает государственные субсидии по семенам, молоку, мясу, удобрениям, а также на проведение весенне-полевых работ. Впрочем, как и все другие хозяйства, которые грамотно подходят к вопросу оформления документов, дающих им право на государственную поддержку.



