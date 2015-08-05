Разговор у кромки поля

Статьи
1113
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
Специалисты и руководители агроформирований непосредственно в поле обсудили вопросы развития растениеводства и семеноводства. Здесь же менеджеры известных в сфере АПК международных компаний по производству удобрений и сельскохозяйственной техники презентовали собравшимся свою продукцию.

Аким области Даниал Ахметов поздравил отечественных сельхозпроизводителей с вступлением Казахстана в ВТО. В своей речи перед участниками выездного семинара-совещания он сделал акцент на повышении производительности труда. По словам главы региона, передовые технологии, грамотное и экономное расходование сельхозресурсов способны обеспечить продовольственную безопас­ность страны.

Между тем Опытное хозяйство масличных культур имеет на сегодня статус производителя оригинальных и элитных семян подсолнечника, озимой и яровой пшеницы. ОХМК является также производителем 1, 2 и 3-й репродукции семян вышеназванных культур. Успешно осваивают в хозяйстве такие новые культуры, как тритикале (озимый пшенично-ржаной гибрид) и рапс озимый. Урожайность гибридной ржи достигает на полях хозяйства 60 ц/;га и выше – прежде невиданный для региона результат. Помимо всего хозяйство занимается племенной работой по улучшению породности крупного рогатого скота. Фермерами взят курс на увеличение дойного стада и надоев молока.

Осуществлению далеко идущих планов восточноказахстанцев помогают специалисты – селекционеры из Беларуси, работающие в ОХМК по приглашению. Один из них – Николай Афанасевич, приехавший в Восточный Казахстан еще в 2010 году.

– Сохранению лидерских позиций способствует правильный баланс производственной и научно-исследовательской деятельности хозяйства, – считает белорусский коллега. – Сегодня, когда Казахстан вступил в ВТО, эти приоритеты представляют особую важность.
Директор ТОО "ОХМК" Ришат Ахмадиев секрет получения высоких урожаев и надоев связывает со строгим соблюдением последовательности технологии производства.

– Главное, диктатура производства и ни малейшего отступления от технологии, – убежденно заявил руководитель передового в регионе хозяйства. – Наша восточноказахстанская земля позволяет добиваться хороших результатов.

Участников выездного семинара-совещания впечатлило поле с тяжелыми колосьями тритикале, где нынче планируется получить 80 центнеров с гектара. В хозяйстве выращивают данную культуру уже второй год подряд.

В рамках Дня поля гости посетили питомники гибридизации, где осуществляется селекционная работа по выведению новых сортов зерновых и масличных культур. Перспективными в плане сбыта являются также такие культуры, как лен и соя. На полях 15 питомников выращиваются раннеспелые высокопродуктивные гибриды подсолнечника. ТОО "ОХМК" является патентообладателем шести гибридов данной культуры.
Глава хозяйства Ришат Ахмадиев подробно рассказал и о работе "молочного производства". ТОО "ОХМК" входит в региональную программу по созданию и расширению молочно-товарных ферм. Общая стоимость проекта 1 млрд 580 млн тенге.

– Молочно-товарную ферму на 600 голов мы сдадим в октябре текущего года. В ближайших планах – строительство МТФ на 1 200, – делится фермер. – Сегодня мы получаем по 6 тысяч 200 килограммов молока на одну корову. В советское время доярке, которая надаивала три с половиной тысячи килограммов, давали звание Героя Соцтруда. Мы этот барьер перешагнули за счет генетики и передовых технологий получения молока.

Прежде чем "зайти" в животноводство, в хозяйстве изучили опыт Израиля, Австрии и многих других стран.

– Поехали в Беларусь, потому как эта страна занимает пятое место в мире по производству молока, – рассказывает Ришат Ахмадиев. – Пригласили на работу Николая Афанасьевича, на тот момент работавшего заместителем директора одного из крупных белорусских агрокомплексов. Так у нас появился технолог по животноводству, и уже спустя два года мы сумели увеличить надои до 15 тонн молока в сутки, а было 5,7 тонны. Причем и стадо, и доярки остались те же. Единственное, что мы сделали, это поставили молокопровод и изменили рацион питания коров.

По словам заместителя начальника областного управления сельского хозяйства Асуата Насырова, ТОО "ОХМК" получает государственные субсидии по семенам, молоку, мясу, удобрениям, а также на проведение весенне-полевых работ. Впрочем, как и все другие хозяйства, которые грамотно подходят к вопросу оформления документов, дающих им право на государственную поддержку.

Популярное

Все
Нашествие саранчовых в регионе продолжится еще, по крайней мере, пару лет, причем, вероятно, площадь распространения вредителя будет увеличиваться
Жильцы многоквартирного дома в новостройках Талдыкоргана уже второй месяц наблюдают, как рушится их жилье, ожидая хоть какой-то реакции со стороны застройщиков и местных властей
Компании, провалившие тест на качество возведенного ими жилья, оштрафованы
На законных основаниях
Свобода не отменяет правила
Асфальт құтты болсын!
Купальный сезон в разгаре
Статусный турнир в столице
В приоритете – местная инициатива
Медики рулят
Индустриальная опора Казахстана
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана
Ответственность за будущее образования
«Үйде сөйле»
Приехали
Ремонт вскладчину
Нужны квоты
Закон Республики Казахстан
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Закончился ремонт на МАЭК
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
В Восточном Казахстане локализовали пожар  в лесу на третьи сутки
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
"Это город больших возможностей": Токаев об Астане
Улицы Павлодара ушли под воду  из-за мощного ливня
Пожар в горах на территории лесного хозяйства в ВКО потушили
В горах Туркестанской области ищут пропавшего туриста
Густой дым накрыл 5-этажный жилой дом в Усть-Каменогорске  (фото)
Тело молодого человека нашли в реке Чаган в Западно-Казахстанской области
В Казахстане создана Всемирная федерация по аударыспаку
Египетский самолет аварийно приземлился в Актобе
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль

Читайте также

Ремонт вскладчину
Ответственность за будущее образования
Индустриальная опора Казахстана
Медики рулят

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]